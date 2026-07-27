В аэропортах Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли временные ограничения.
- Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временные ограничения сняты в аэропортах Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Кострома ("Сокеркино"), Нижний Новгород ("Чкалов"), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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