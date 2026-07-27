В аэропортах Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ульяновска ("Баратаевка") и Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Ульяновска ("Баратаевка"), Чебоксар. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.