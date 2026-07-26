У побережья Курил произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 10:40 (2:40 мск) 26 июля в 106 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.
- Очаг подземных толчков залегал на глубине 22 километров под морским дном, землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой до двух-трех баллов, тревога цунами не объявлялась.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано утром в воскресенье в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,9 с эпицентром в 106 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 10.40 (2.40 мск) 26 июля. Очаг подземных толчков залегал на глубине 22 километров под морским дном", - рассказала сейсмолог.
По информации Семеновой, землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой до двух-трех баллов, тревога цунами не объявлялась.
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