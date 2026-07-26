Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финансирование Украины из Европы может прерваться в 2027 году.
- Европейское финансирование Украины может сократиться из-за возможной смены власти в ряде стран ЕС.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Финансирование Украины из Европы может прерваться в 2027 году, пишет AgoraVox.
«
"Одним из главных козырей киевских властей в конфликте на истощение с Россией остается внешнее финансирование. Украина существует за счет западных — в основном европейских — денег. Зеленского, несмотря на тяжелейшие удары по экономике, это, похоже, не особенно беспокоит. Однако к 2027 году ситуация способна измениться: европейский финансовый поток, питающий украинский бюджет, рискнет превратиться из полноводной реки в пересыхающий ручей", — говорится в публикации.
«
"Нынешние правящие партии пойдут на выборы с лозунгом, крайне непопулярным среди избирателей, — увеличение оборонных расходов. Население считает, что деньги следует тратить на экономику и социальную сферу, и проголосует за тех, кто придерживается аналогичного мнения", — резюмировали в статье.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>