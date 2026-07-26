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"Одним из главных козырей киевских властей в конфликте на истощение с Россией остается внешнее финансирование. Украина существует за счет западных — в основном европейских — денег. Зеленского, несмотря на тяжелейшие удары по экономике, это, похоже, не особенно беспокоит. Однако к 2027 году ситуация способна измениться: европейский финансовый поток, питающий украинский бюджет, рискнет превратиться из полноводной реки в пересыхающий ручей", — говорится в публикации.