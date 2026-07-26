Кардиолог рассказала, как снизить уровень "плохого" холестерина

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-кардиолог-липидолог Екатерина Паукова рекомендует снизить уровень "плохого" холестерина с помощью отказа от жирного и копченого, а также не менее 150 минут физической нагрузки в неделю.

Высокий уровень "плохого" холестерина может быть вызван малоподвижным образом жизни, избытком жиров в рационе, курением, алкоголем, приемом некоторых лекарств, а также различными заболеваниями и наследственностью.

Для точной оценки рисков и подбора или пересмотра лечения необходимо обратиться к специалисту.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Снизить уровень "плохого" холестерина в организме помогут отказ от жирного и копченого, а также не менее 150 минут физической нагрузки в неделю, сообщила РИА Новости врач-кардиолог-липидолог медицинской компании "СберЗдоровье" Екатерина Паукова.

Холестерин — жироподобное вещество, необходимое для работы клеток и синтеза витамина D и половых гормонов. Он переносится в крови двумя видами белков: липопротеинами низкой плотности, сокращенно ЛПНП, — это "плохой" холестерин; и липопротеинами высокой плотности, сокращенно ЛПВП, — это "хороший". Когда холестерина, который переносят ЛПНП, становится в крови слишком много, он откладывается на стенках сосудов и повышает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.

"В первую очередь стоит пересмотреть рацион: ограничить жирные молочные продукты, жирные сорта мяса, колбасы, субпродукты и яичные желтки, а вместо этого добавить нежирное мясо, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Хорошим дополнением станет физическая активность — не менее 150 минут в неделю умеренной нагрузки, например быстрой ходьбы или плавания, и две силовые тренировки", — рекомендует врач.

Вместе эти меры ощутимо снижают риск развития атеросклероза и его последствий, но для точной оценки рисков и подбора или пересмотра лечения необходимо обратиться к специалисту, отметила она.

Высокий уровень "плохого" холестерина редко возникает на пустом месте, поясняет она. Чаще всего к этому приводит сочетание нескольких факторов: малоподвижный образ жизни, рацион с избытком жиров, курение и алкоголь, прием некоторых лекарств, а также различные заболевания. Среди них гипотиреоз, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, что замедляет обмен веществ и работу организма, а также заболевания почек, сахарный диабет.