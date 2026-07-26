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Кардиолог рассказала, как снизить уровень "плохого" холестерина - РИА Новости, 26.07.2026
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07:17 26.07.2026 (обновлено: 14:23 26.07.2026)
Кардиолог рассказала, как снизить уровень "плохого" холестерина

Кардиолог Паукова: отказ от жирного и копченого поможет снизить холестерин

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-кардиолог-липидолог Екатерина Паукова рекомендует снизить уровень "плохого" холестерина с помощью отказа от жирного и копченого, а также не менее 150 минут физической нагрузки в неделю.
  • Высокий уровень "плохого" холестерина может быть вызван малоподвижным образом жизни, избытком жиров в рационе, курением, алкоголем, приемом некоторых лекарств, а также различными заболеваниями и наследственностью.
  • Для точной оценки рисков и подбора или пересмотра лечения необходимо обратиться к специалисту.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Снизить уровень "плохого" холестерина в организме помогут отказ от жирного и копченого, а также не менее 150 минут физической нагрузки в неделю, сообщила РИА Новости врач-кардиолог-липидолог медицинской компании "СберЗдоровье" Екатерина Паукова.
Холестерин — жироподобное вещество, необходимое для работы клеток и синтеза витамина D и половых гормонов. Он переносится в крови двумя видами белков: липопротеинами низкой плотности, сокращенно ЛПНП, — это "плохой" холестерин; и липопротеинами высокой плотности, сокращенно ЛПВП, — это "хороший". Когда холестерина, который переносят ЛПНП, становится в крови слишком много, он откладывается на стенках сосудов и повышает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.
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"В первую очередь стоит пересмотреть рацион: ограничить жирные молочные продукты, жирные сорта мяса, колбасы, субпродукты и яичные желтки, а вместо этого добавить нежирное мясо, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Хорошим дополнением станет физическая активность — не менее 150 минут в неделю умеренной нагрузки, например быстрой ходьбы или плавания, и две силовые тренировки", — рекомендует врач.
Вместе эти меры ощутимо снижают риск развития атеросклероза и его последствий, но для точной оценки рисков и подбора или пересмотра лечения необходимо обратиться к специалисту, отметила она.
Высокий уровень "плохого" холестерина редко возникает на пустом месте, поясняет она. Чаще всего к этому приводит сочетание нескольких факторов: малоподвижный образ жизни, рацион с избытком жиров, курение и алкоголь, прием некоторых лекарств, а также различные заболевания. Среди них гипотиреоз, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, что замедляет обмен веществ и работу организма, а также заболевания почек, сахарный диабет.
Также достаточно часто причиной может выступить наследственность: в России у каждого шестого встречается именно наследственная предрасположенность к накоплению "плохого" холестерина.
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