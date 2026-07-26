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В России зарегистрируют новое уникальное устройство для лечения опухолей - РИА Новости, 26.07.2026
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04:22 26.07.2026 (обновлено: 04:30 26.07.2026)
В России зарегистрируют новое уникальное устройство для лечения опухолей

В России зарегистрируют инновационный метод лечения опухолей ультразвуком

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник проводит компьютерную томографию
Медицинский сотрудник проводит компьютерную томографию - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России зарегистрируют отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы.
  • Устройство использует метод ультразвуковой абляции, который основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн.
  • Разработку выполнили с применением отечественных комплектующих.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В этом году в России зарегистрируют уникальную отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы, рассказали РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве.
"В настоящий момент регистрационное досье подано в Росздравнадзор. Получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие ожидается до конца 2026 года", — говорится в сообщении.
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В ФМБА уточнили, что инновационное устройство использует ультразвуковую абляцию (HIFU) — новейший высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека. Он основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов.
"При HIFU-воздействии в наведенной точке организма температура поднимается очень быстро (в течение одной секунды) до уровня до 90 градусов Цельсия, что создает цитотоксический эффект, вызывая необратимые изменения в клетках через механизм коагуляционного некроза, что эффективно убивает опухолевые клетки", — добавили в агентстве.
Там пояснили, что между опухолью и рядом расположенными тканями существует выраженная разница температур, благодаря чему удается гарантированно не повреждать здоровые участки.
Подчеркивается, что разработку выполнили с применением отечественных комплектующих. Локализация аппарата составляет более 90%.
Высокотехнологичное устройство разработали в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА совместно с госкорпорацией "Ростех".
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