Путин подписал закон о защите почтовых ящиков от безадресной рассылки

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий право на доставку документов и сообщений в абонентские почтовые шкафы в многоквартирных домах.

Использовать почтовые ящики для доставки смогут определенные организации, перечисленные в законе, включая управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.

Закон запрещает доставку в абонентские почтовые шкафы лицам, не указанным в перечне, и сохраняет доступ к ящикам за «Почтой России», а другим почтовым операторам — только при наличии решения общего собрания собственников.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет, кто имеет право доставлять документы и сообщения в абонентские почтовые шкафы в многоквартирных домах, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет, кто имеет право доставлять документы и сообщения в абонентские почтовые шкафы в многоквартирных домах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Норма входит в закон о поддержке " Почты России ".

Согласно документу, использовать почтовые ящики для доставки смогут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с отходами, наймодатели жилья по договорам социального и жилищного найма, а также газоснабжающие организации для передачи платежных документов и других сообщений собственникам и жильцам.

Закон запрещает доставку документов и сообщений в абонентские почтовые шкафы лицами, не указанными в этом перечне.