Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о защите почтовых ящиков от безадресной рассылки - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 26.07.2026
Путин подписал закон о защите почтовых ящиков от безадресной рассылки

Путин подписал закон о защите почтовых ящиков в домах от безадресной рассылки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПочтовые ящики
Почтовые ящики - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Почтовые ящики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий право на доставку документов и сообщений в абонентские почтовые шкафы в многоквартирных домах.
  • Использовать почтовые ящики для доставки смогут определенные организации, перечисленные в законе, включая управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
  • Закон запрещает доставку в абонентские почтовые шкафы лицам, не указанным в перечне, и сохраняет доступ к ящикам за «Почтой России», а другим почтовым операторам — только при наличии решения общего собрания собственников.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет, кто имеет право доставлять документы и сообщения в абонентские почтовые шкафы в многоквартирных домах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Норма входит в закон о поддержке "Почты России".
Согласно документу, использовать почтовые ящики для доставки смогут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с отходами, наймодатели жилья по договорам социального и жилищного найма, а также газоснабжающие организации для передачи платежных документов и других сообщений собственникам и жильцам.
Закон запрещает доставку документов и сообщений в абонентские почтовые шкафы лицами, не указанными в этом перечне.
Кроме того, доступ к ящикам сохраняется за "Почтой России" для доставки почтовых отправлений, платежных документов, рекламы и периодических изданий, а иные операторы почтовой связи смогут доставлять корреспонденцию только при наличии решения общего собрания собственников.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин подписал закон о доставке платежек за ЖКУ через "Госуслуги"
Вчера, 18:47
 
РоссияВладимир ПутинПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала