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Веткин завоевал золото в прыжках в высоту на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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17:58 26.07.2026
Веткин завоевал золото в прыжках в высоту на чемпионате России

Степан Веткин выиграл золото в прыжках в высоту на чемпионате РФ в Екатеринбурге

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтепан Веткин
Степан Веткин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Степан Веткин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Степан Веткин завоевал золото в прыжках в высоту на чемпионате России с результатом 2,27 метра.
  • В беге на 1500 метров среди мужчин победил Егор Лимонов, среди женщин — Светлана Аплачкина.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Степан Веткин завоевал золото в прыжках в высоту на чемпионате России, который проходит в Екатеринбурге.
Лучший результат Веткина составил 2,27 метра. Вторым стал Данил Лысенко (2,24), третьим - Илья Иванюк (2,24).
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Результаты других соревнований:
бег, 1500 м, мужчины: 1. Егор Лимонов (3 минуты 47,564 секунды), 2. Сергей Дубровский (3.47,568), 3. Лев Кочнев (3.48,04)
бег, 1500 м, женщины: 1. Светлана Аплачкина (4.15,85), 2. Яна Перепелица (4.15,92), 3. Анна Щагина (4.16,47).
Чемпионат России завершится в воскресенье.
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СпортРоссияЕкатеринбургИлья ИванюкСветлана АплачкинаЛегкая атлетикаДанил Лысенко
 
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