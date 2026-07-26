Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде открыли памятник на братской могиле жертв нацизма - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 26.07.2026
В Волгограде открыли памятник на братской могиле жертв нацизма

На Верхнезареченском кладбище в Волгограде открыли памятник жертвам нацизма

© РИА НовостиВ Волгограде открыли памятник жертвам нацизма на братской могиле
В Волгограде открыли памятник жертвам нацизма на братской могиле - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости
В Волгограде открыли памятник жертвам нацизма на братской могиле
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На еврейском участке Верхнезареченского кладбища в Волгограде состоялось открытие памятника на братской могиле жертв нацизма.
  • В братской могиле захоронены останки 45 человек, расстрелянных в 1942 году, среди которых были 43 еврея и два активиста-колхозника.
ВОЛГОГРАД, 26 июл - РИА Новости. На еврейском участке Верхнезареченского кладбища в Волгограде состоялись митинг и церемония открытия памятника на братской могиле жертв нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
В братской могиле захоронены останки 45 человек, обнаруженные летом 2020 года в окрестностях села Водино Октябрьского района Волгоградской области. Эксгумация проводилась в рамках уголовного дела о геноциде мирного населения в период немецко-фашистской оккупации.
Согласно архивным документам, в 1942 году отряд гестаповцев расстрелял 43 евреев, проживавших в селе Водино, ранее эвакуированных из Бессарабии и Украины, и двух активистов-колхозников. Старшему из расстрелянных было 73 года, младшему - восемь месяцев. Более половины из них были детьми.
Перезахоронение останков состоялось 23 июня 2021 года силами и на средства Волгоградской еврейской религиозной общины и Общинного центра в соответствии с еврейской традицией. В июле 2026 года при финансовой поддержке Российского еврейского конгресса на территории братской могилы было проведено благоустройство.
Открытие памятника стало частью работы по сохранению исторической памяти и увековечиванию памяти жертв нацизма и геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
Фрагмент памятника воинам-чекистам, героически сражавшимся в районе реки Миус в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Памятник воинам-чекистам открылся в Ростовской области
12 февраля, 15:35
 
Волгоградская областьУкраинаРоссийский еврейский конгрессОбществоВолгоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала