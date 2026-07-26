В Волгограде открыли памятник на братской могиле жертв нацизма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На еврейском участке Верхнезареченского кладбища в Волгограде состоялось открытие памятника на братской могиле жертв нацизма.
- В братской могиле захоронены останки 45 человек, расстрелянных в 1942 году, среди которых были 43 еврея и два активиста-колхозника.
ВОЛГОГРАД, 26 июл - РИА Новости. На еврейском участке Верхнезареченского кладбища в Волгограде состоялись митинг и церемония открытия памятника на братской могиле жертв нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
В братской могиле захоронены останки 45 человек, обнаруженные летом 2020 года в окрестностях села Водино Октябрьского района Волгоградской области. Эксгумация проводилась в рамках уголовного дела о геноциде мирного населения в период немецко-фашистской оккупации.
Согласно архивным документам, в 1942 году отряд гестаповцев расстрелял 43 евреев, проживавших в селе Водино, ранее эвакуированных из Бессарабии и Украины, и двух активистов-колхозников. Старшему из расстрелянных было 73 года, младшему - восемь месяцев. Более половины из них были детьми.
Перезахоронение останков состоялось 23 июня 2021 года силами и на средства Волгоградской еврейской религиозной общины и Общинного центра в соответствии с еврейской традицией. В июле 2026 года при финансовой поддержке Российского еврейского конгресса на территории братской могилы было проведено благоустройство.
Открытие памятника стало частью работы по сохранению исторической памяти и увековечиванию памяти жертв нацизма и геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
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