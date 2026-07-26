В Волгограде открыли памятник на братской могиле жертв нацизма

ВОЛГОГРАД, 26 июл - РИА Новости. На еврейском участке Верхнезареченского кладбища в Волгограде состоялись митинг и церемония открытия памятника на братской могиле жертв нацизма, передает корреспондент РИА Новости.

Перезахоронение останков состоялось 23 июня 2021 года силами и на средства Волгоградской еврейской религиозной общины и Общинного центра в соответствии с еврейской традицией. В июле 2026 года при финансовой поддержке Российского еврейского конгресса на территории братской могилы было проведено благоустройство.