Американские военные провели досмотр танкера в Аравийском море

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские военные провели проверочный досмотр на борту танкера M/T Charminar под флагом Коморских Островов в Аравийском море.

Американские военные перенаправили 12 коммерческих судов, якобы пытавшихся прорвать военно-морскую блокаду Ирана.

НЬЮ-ЙОРК, 26 июл — РИА Новости. Американские военные в рамках обеспечения морской блокады Ирана поднялись на борт танкера под флагом Коморских Островов в Аравийском море и провели проверочный досмотр, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

"Ранее сегодня силы США завершили проверочный досмотр на борту танкера M/T Charminar под флагом Коморских Островов в Аравийском море, и теперь танкер продолжает свой путь", - говорится в сообщении командования в Х

Всего же американские военные перенаправили 12 коммерческих судов, якобы пытавшихся прорвать военно-морскую блокаду Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.