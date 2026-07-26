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Американские военные провели досмотр танкера в Аравийском море - РИА Новости, 26.07.2026
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04:07 26.07.2026
Американские военные провели досмотр танкера в Аравийском море

Американские военные досмотрели танкер под флагом Коморских Островов

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные провели проверочный досмотр на борту танкера M/T Charminar под флагом Коморских Островов в Аравийском море.
  • Американские военные перенаправили 12 коммерческих судов, якобы пытавшихся прорвать военно-морскую блокаду Ирана.
НЬЮ-ЙОРК, 26 июл — РИА Новости. Американские военные в рамках обеспечения морской блокады Ирана поднялись на борт танкера под флагом Коморских Островов в Аравийском море и провели проверочный досмотр, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.
"Ранее сегодня силы США завершили проверочный досмотр на борту танкера M/T Charminar под флагом Коморских Островов в Аравийском море, и теперь танкер продолжает свой путь", - говорится в сообщении командования в Х.
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Всего же американские военные перенаправили 12 коммерческих судов, якобы пытавшихся прорвать военно-морскую блокаду Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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