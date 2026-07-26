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Внуково заявил о нормализации ситуации с обработкой багажа - РИА Новости, 26.07.2026
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19:09 26.07.2026
Внуково заявил о нормализации ситуации с обработкой багажа

Аэропорт Внуково заявил о нормализации ситуации с обработкой багажа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту «Внуково» нормализовалась ситуация с обработкой багажа на 18:30 мск.
  • Аэропорт привлек подрядчика и подключил дополнительные силы сотрудников для решения проблемы.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ситуация с обработкой багажа в аэропорту "Внуково" нормализовалась, сообщила авиагавань.
Ранее в воскресенье аэропорт сообщил, что с ночи фиксирует проблемы в системе обработки багажа, и пообещал к вечеру ввести ситуацию в штатный режим.
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"Уважаемые пассажиры! Ситуация с обработкой багажа в Международном аэропорту "Внуково" нормализовалась на 18.30 мск", - говорится в сообщении.
Аэропорт пообещал сообщить дополнительно, если ситуация изменится в вечерний пик.
В авиагавани также добавили, что уже привлекли подрядчика к решению проблемы. Кроме того, к распределению багажа подключены дополнительные силы сотрудников.
"Внуково" уточняет также, что не все рейсы задержаны из-за проблем с багажом.
Аэропорт принес извинения за доставленные неудобства и подчеркнул, что прилагает максимальные усилия для изменения ситуации в лучшую сторону.
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