Внуково заявил о нормализации ситуации с обработкой багажа

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту «Внуково» нормализовалась ситуация с обработкой багажа на 18:30 мск.

Аэропорт привлек подрядчика и подключил дополнительные силы сотрудников для решения проблемы.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ситуация с обработкой багажа в аэропорту "Внуково" нормализовалась, сообщила авиагавань.

Ранее в воскресенье аэропорт сообщил, что с ночи фиксирует проблемы в системе обработки багажа, и пообещал к вечеру ввести ситуацию в штатный режим.

"Уважаемые пассажиры! Ситуация с обработкой багажа в Международном аэропорту "Внуково" нормализовалась на 18.30 мск", - говорится в сообщении

Аэропорт пообещал сообщить дополнительно, если ситуация изменится в вечерний пик.

В авиагавани также добавили, что уже привлекли подрядчика к решению проблемы. Кроме того, к распределению багажа подключены дополнительные силы сотрудников.

"Внуково" уточняет также, что не все рейсы задержаны из-за проблем с багажом.