Во Внуково сообщили о проблемах в системе обработки багажа

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту «Внуково» с ночи воскресенья наблюдаются проблемы в системе обработки багажа.

Аэропорт привлекает дополнительные силы и подрядчика для решения проблемы, ожидается, что к вечеру ситуация войдет в штатный режим.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" с ночи воскресенья фиксирует проблемы в системе обработки багажа, к вечеру планируется ввести ситуацию в штатный режим, сообщила авиагавань.

« "Уважаемые пассажиры! В системе обработки багажа с ночи фиксируются проблемы. Мы уже привлекли подрядчика к решению данной проблемы. Кроме того, к распределению багажа мы подключили дополнительные силы из числа сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с багажом прилетевших во "Внуково" пассажиров трудностей практически нет, но окончательно проблема не решена.

"Мы работаем над ее устранением. Ситуация уже лучше. Рассчитываем, что к вечеру положение с багажом войдет в штатный режим", - пишет аэропорт.

"Внуково" отмечает, что не все рейсы задержаны из-за проблем с багажом. Для этого могут быть разные причины.