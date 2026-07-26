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Во Внуково сообщили о проблемах в системе обработки багажа - РИА Новости, 26.07.2026
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Туризм
 
15:47 26.07.2026 (обновлено: 16:14 26.07.2026)
Во Внуково сообщили о проблемах в системе обработки багажа

В системе обработки багажа в аэропорту Внуково возникли проблемы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир в аэропорту Внуково в Москве
Пассажир в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир в аэропорту Внуково в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту «Внуково» с ночи воскресенья наблюдаются проблемы в системе обработки багажа.
  • Аэропорт привлекает дополнительные силы и подрядчика для решения проблемы, ожидается, что к вечеру ситуация войдет в штатный режим.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" с ночи воскресенья фиксирует проблемы в системе обработки багажа, к вечеру планируется ввести ситуацию в штатный режим, сообщила авиагавань.
«

"Уважаемые пассажиры! В системе обработки багажа с ночи фиксируются проблемы. Мы уже привлекли подрядчика к решению данной проблемы. Кроме того, к распределению багажа мы подключили дополнительные силы из числа сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с багажом прилетевших во "Внуково" пассажиров трудностей практически нет, но окончательно проблема не решена.
"Мы работаем над ее устранением. Ситуация уже лучше. Рассчитываем, что к вечеру положение с багажом войдет в штатный режим", - пишет аэропорт.
"Внуково" отмечает, что не все рейсы задержаны из-за проблем с багажом. Для этого могут быть разные причины.
"Приносим извинения за доставленные неудобства. Прилагаем максимальные усилия для изменения ситуации в лучшую сторону!" - заключается в сообщении.
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