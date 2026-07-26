СМИ: в Венесуэле девять человек пострадали при ударе молнии по аэропорту

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате удара молнии по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены в городе Валенсия пострадали по меньшей мере девять человек.

Среди пострадавших — четверо военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы и несколько гражданских сотрудников аэропорта.

Три самолета, находившиеся на перроне, не получили повреждений, а после временной приостановки аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек получили травмы в результате удара молнии по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены в городе Валенсия венесуэльского штата Карабобо, сообщила газета По меньшей мере девять человек получили травмы в результате удара молнии по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены в городе Валенсия венесуэльского штата Карабобо, сообщила газета El Impulso

"Удар молнии пришелся по перрону международного аэропорта Артуро Мичелены в Валенсии, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек", - пишет издание.

По данным СМИ, инцидент произошел вечером в субботу во время сильных дождей. Среди пострадавших - четверо военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы и несколько гражданских сотрудников аэропорта.

Как сообщает газета, восемь пострадавших были экстренно доставлены в травматологическое отделение больничного комплекса имени доктора Энрике Техеры для оказания медицинской помощи.

На место происшествия прибыли авиационные пожарные и спасательные службы, которые оказали первую помощь пострадавшим и организовали их эвакуацию в медицинские учреждения.

По информации El Impulso, три самолета, находившиеся в момент удара молнии на перроне, повреждений не получили. После временной приостановки, вызванной неблагоприятными погодными условиями, аэропорт возобновил прием и отправку коммерческих рейсов в штатном режиме.