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СМИ: в Венесуэле девять человек пострадали при ударе молнии по аэропорту - РИА Новости, 26.07.2026
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22:44 26.07.2026
СМИ: в Венесуэле девять человек пострадали при ударе молнии по аэропорту

El Impulso: девять человек пострадали при ударе молнии по аэропорту в Венесуэле

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара молнии по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены в городе Валенсия пострадали по меньшей мере девять человек.
  • Среди пострадавших — четверо военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы и несколько гражданских сотрудников аэропорта.
  • Три самолета, находившиеся на перроне, не получили повреждений, а после временной приостановки аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек получили травмы в результате удара молнии по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены в городе Валенсия венесуэльского штата Карабобо, сообщила газета El Impulso.
"Удар молнии пришелся по перрону международного аэропорта Артуро Мичелены в Валенсии, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек", - пишет издание.
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По данным СМИ, инцидент произошел вечером в субботу во время сильных дождей. Среди пострадавших - четверо военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы и несколько гражданских сотрудников аэропорта.
Как сообщает газета, восемь пострадавших были экстренно доставлены в травматологическое отделение больничного комплекса имени доктора Энрике Техеры для оказания медицинской помощи.
На место происшествия прибыли авиационные пожарные и спасательные службы, которые оказали первую помощь пострадавшим и организовали их эвакуацию в медицинские учреждения.
По информации El Impulso, три самолета, находившиеся в момент удара молнии на перроне, повреждений не получили. После временной приостановки, вызванной неблагоприятными погодными условиями, аэропорт возобновил прием и отправку коммерческих рейсов в штатном режиме.
Ранее администрация аэропорта сообщила, что после сильных осадков на территории воздушной гавани произошел удар молнии, отметив, что ситуация находится под контролем, однако о пострадавших в официальном заявлении не сообщалось.
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