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США увеличили импорт российских удобрений до исторического максимума - РИА Новости, 26.07.2026
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09:37 26.07.2026 (обновлено: 15:29 26.07.2026)
США увеличили импорт российских удобрений до исторического максимума

США в январе-мае ввезли российских удобрений на сумму свыше миллиарда долларов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАзотные удобрения
Азотные удобрения - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Азотные удобрения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до более чем одного миллиарда долларов.
  • Россия стала вторым после Канады крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США в январе-мае этого года увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной для этого периода суммы — свыше одного миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Так, по итогам января-мая американские компании ввезли из России удобрений на 1,04 миллиарда долларов, тогда как за аналогичный период 2025 года импорт составил 806,4 миллиона долларов.
Сумма закупок выросла на 28 процентов в годовом выражении и достигла максимума для января-мая за всю современную историю. Таможенная служба Штатов предоставляет данные с 2003 года.
По итогам января-мая Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. В тройку главных экспортеров вошли также Канада (с поставками на 1,8 миллиарда долларов) и Саудовская Аравия (на 318,3 миллиона долларов).
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ЭкономикаРоссияСШАКанадаМинеральные удобрения
 
 
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