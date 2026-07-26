США увеличили импорт российских удобрений до исторического максимума

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США в январе-мае этого года увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной для этого периода суммы — свыше одного миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.

Сумма закупок выросла на 28 процентов в годовом выражении и достигла максимума для января-мая за всю современную историю. Таможенная служба Штатов предоставляет данные с 2003 года.