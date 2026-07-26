США увеличили импорт российских удобрений до исторического максимума

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до более чем одного миллиарда долларов.
- Россия стала вторым после Канады крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США в январе-мае этого года увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной для этого периода суммы — свыше одного миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни.
Так, по итогам января-мая американские компании ввезли из России удобрений на 1,04 миллиарда долларов, тогда как за аналогичный период 2025 года импорт составил 806,4 миллиона долларов.
Сумма закупок выросла на 28 процентов в годовом выражении и достигла максимума для января-мая за всю современную историю. Таможенная служба Штатов предоставляет данные с 2003 года.
По итогам января-мая Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. В тройку главных экспортеров вошли также Канада (с поставками на 1,8 миллиарда долларов) и Саудовская Аравия (на 318,3 миллиона долларов).