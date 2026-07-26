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Турагент рассказал, что россиянам мешает отдыхать в Турции - РИА Новости, 26.07.2026
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05:51 26.07.2026 (обновлено: 07:22 26.07.2026)
Турагент рассказал, что россиянам мешает отдыхать в Турции

Турагент Гюнеш: россияне во время отдыха в Турции проверяют почту

© РИА Новости / Владимир ВяткинБар у бассейна в аквапарке Анталии
Бар у бассейна в аквапарке Анталии - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Бар у бассейна в аквапарке Анталии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 85% российских сотрудников сохраняют связь с работой до отпуска, во время него или мысленно готовятся к возвращению, лишь 15% могут полностью отключиться от рабочих вопросов, показало исследование турецкой HR-платформы Kolay İK.
  • Турецкий турагент Доган Гюнеш заявил РИА Новости, что современные технологии позволяют россиянам оставаться на связи с работой практически в любой момент, но это лишает отпуск его главной цели — полноценного отдыха.
  • Развитие дистанционной работы и цифровых сервисов приводит к тому, что многие российские отдыхающие в Турции продолжают решать рабочие вопросы даже во время отпуска, отмечают представители туротрасли.
АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Многие российские туристы даже во время отдыха в Турции продолжают проверять рабочую почту и беспокоиться о накопившихся делах, что мешает полноценно восстановиться, заявил РИА Новости турагент в Анталье Доган Гюнеш.
Как показало исследование турецкой HR-платформы Kolay İK, 42% работников больше всего беспокоят задачи, которые накопятся к моменту возвращения из отпуска. Еще 23% признались, что во время отдыха продолжают проверять рабочие вопросы, а 20% испытывают стресс из-за необходимости завершить дела перед уходом в отпуск. Таким образом, согласно исследованию, 85% сотрудников сохраняют связь с работой до отпуска, во время него или мысленно готовятся к возвращению. Лишь 15% респондентов заявили, что могут полностью отключиться от рабочих вопросов.
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"Россияне нередко остаются на связи с работодателями даже во время отпуска. Многие признаются, что мысленно возвращаются к работе, переживая из-за накопившихся задач после отдыха", - сказал РИА Новости Гюнеш.
По его словам, современные технологии позволяют оставаться на связи практически в любой момент, однако это нередко лишает отпуск его главной цели - полноценного отдыха.
Турция остается одним из самых популярных зарубежных направлений для российских туристов. Большинство россиян приезжают на средиземноморские курорты страны именно в летний сезон, рассчитывая совместить пляжный отдых с полным восстановлением.
Вместе с тем, по словам представителей туротрасли, развитие дистанционной работы и цифровых сервисов приводит к тому, что многие отдыхающие продолжают решать рабочие вопросы даже во время отпуска.
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