В Турции на кладбище застрелили главу местного отделения правящей партии

Краткий пересказ от РИА ИИ В турецкой провинции Батман на юго-востоке страны были застрелены член руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития Мехмет Дирек, его сын и племянник.

Нападение произошло вечером на территории городского кладбища в районе Гюнейкент города Батман.

АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Член руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмет Дирек, его сын и племянник были застрелены на кладбище в турецкой провинции Батман на юго-востоке страны, сообщила газета Член руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмет Дирек, его сын и племянник были застрелены на кладбище в турецкой провинции Батман на юго-востоке страны, сообщила газета Cumhuriyet

Нападение произошло вечером на территории городского кладбища в районе Гюнейкент города Батман

"Неизвестный или группа неизвестных открыли огонь по Мехмету Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру. Все трое скончались на месте", - говорится в сообщении.

После происшествия полиция оцепила район, ограничила вход и выход на территорию кладбища и начала следственные действия.

Сообщается, что управление полиции Батмана развернуло масштабную операцию по розыску подозреваемого или подозреваемых, скрывшихся с места преступления. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают маршрут отхода нападавших.