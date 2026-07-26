В Турции на кладбище застрелили главу местного отделения правящей партии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В турецкой провинции Батман на юго-востоке страны были застрелены член руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития Мехмет Дирек, его сын и племянник.
- Нападение произошло вечером на территории городского кладбища в районе Гюнейкент города Батман.
АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Член руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмет Дирек, его сын и племянник были застрелены на кладбище в турецкой провинции Батман на юго-востоке страны, сообщила газета Cumhuriyet.
Нападение произошло вечером на территории городского кладбища в районе Гюнейкент города Батман.
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"Неизвестный или группа неизвестных открыли огонь по Мехмету Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру. Все трое скончались на месте", - говорится в сообщении.
После происшествия полиция оцепила район, ограничила вход и выход на территорию кладбища и начала следственные действия.
Сообщается, что управление полиции Батмана развернуло масштабную операцию по розыску подозреваемого или подозреваемых, скрывшихся с места преступления. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают маршрут отхода нападавших.
Официальной информации о возможных мотивах нападения пока не поступало.
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