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В России вырос спрос на туры по Золотому кольцу - РИА Новости, 26.07.2026
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Туризм
 
09:17 26.07.2026
В России вырос спрос на туры по Золотому кольцу

РИА Новости: спрос россиян на туры по Золотому кольцу в этом году вырос на 15%

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГруппы туристов на речной пристани в Угличе
Группы туристов на речной пристани в Угличе - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Группы туристов на речной пристани в Угличе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос среди российских туристов на путешествия по Золотому кольцу с января по конец июля 2026 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Туристы все чаще выбирают более глубокое знакомство с регионами, что говорит о высоком потенциале развития Золотого кольца и возможности привлекать туристов повторными поездками.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спрос среди российских туристов на путешествия по Золотому кольцу в период с января по конец июля 2026 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора туроператора "Мультитур", эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Евгения Кизей.
"В этом году мы видим повышенный спрос на туры по Золотому кольцу - рост на 15% относительно прошлого года", - прокомментировала Кизей данные за первые семь месяцев года.
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По ее словам, среди путешественников популярны комбинированные маршруты по Золотому кольцу, в рамках которых между основными городами получается посетить, например, Калязин или Торжок.
В свою очередь в национальном туроператоре "Алеан" рассказали, что спрос в компании на экскурсионные туры по Золотому кольцу в этом году сохраняется на уровне прошлого года, а наибольший интерес у туристов традиционно вызывают Ярославская и Костромская области.
При этом член правления РСТ, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что по итогам лета спрос на путешествия по легендарному туристическому маршруту вырастет на 3-4% по сравнению с прошлым годом.
Он подчеркнул, что популярность маршрута в первую очередь объясняется удобной транспортной логистикой. "Во-вторых, это одно из наиболее понятных и доступных направлений для семейного и культурно-познавательного отдыха", - подчеркнул Ромашкин.
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Так, средняя продолжительность туров по Золотому кольцу составляет от четырех до пяти дней. При этом средняя стоимость четырехдневной программы с проживанием, экскурсионным обслуживанием и двухразовым питанием начинается примерно от 29 тысяч рублей на человека, а недельный тур стоит порядка 35 тысяч рублей.
Однако туристы все чаще выбирают не просто поездку "для галочки", а более глубокое знакомство с регионами - с гастрономией, локальными традициями, культурными событиями. "Поэтому потенциал развития Золотого кольца остается высоким: направление может привлекать туристов не только первым посещением, но и повторными поездками за новыми впечатлениями", - заключил Ромашкин.
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ТуризмКалязинТоржокКостромская областьСергей РомашкинРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Новости - Туризм
 
 
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