Француз Ван Аш выиграл свой первый турнир АТР

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Французский теннисист Люка Ван Аш обыграл бельгийца Александра Блокса в финале турнира категории АТР 250 в португальском Эшториле, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:5. Блокс был посеян на турнире под четвертым номером. Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты.