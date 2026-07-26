Француз Ван Аш выиграл свой первый турнир АТР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский теннисист Люка Ван Аш обыграл бельгийца Александра Блокса в финале турнира категории АТР 250 в португальском Эшториле.
- Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:5.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Французский теннисист Люка Ван Аш обыграл бельгийца Александра Блокса в финале турнира категории АТР 250 в португальском Эшториле, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:5. Блокс был посеян на турнире под четвертым номером. Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты.
Ван Ашу 22 года, он выиграл свой первый турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Француз располагается на 78-й строчке мирового рейтинга.