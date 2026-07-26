Панова в паре с Кемпен проиграла в финале турнира в Гамбурге

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с бельгийкой Магали Кемпен уступила в финале парного турнира категории WTA 250 в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.