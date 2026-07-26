Панова в паре с Кемпен проиграла в финале турнира в Гамбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Александра Панова в паре с бельгийкой Магали Кемпен заняла второе место в парном турнире категории WTA 250 в Гамбурге.
- В финале они проиграли словенским теннисисткам Далиле Якупович и Нике Радишич со счетом 7:5, 3:6, 5:10.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с бельгийкой Магали Кемпен уступила в финале парного турнира категории WTA 250 в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В решающем матче первые сеяные Панова и Кемпен проиграли словенкам Далиле Якупович и Нике Радишич со счетом 7:5, 3:6, 5:10. Спортсменки провели на корте 1 час 51 минуту.
На счету 37-летней Пановой 11 титулов в парном разряде.