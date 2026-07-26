МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, сообщило Минобороны России.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что взятие под контроль населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождения территории ДНР

Помимо этого, силы ПВО за сутки уничтожили 465 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ВСУ

По данным Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1345 военнослужащих, а также 92 единицы военной автомобильной техники.

День Военно-Морского Флота РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к празднику, позднее он лично поздравил военных моряков с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Президент подчеркнул, что ВМФ играет важнейшую роль в решении задач СВО, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России.

В День ВМФ Путин также вручил государственные награды служащим ВМФ РФ в петербургском Адмиралтействе. Например, капитану ВМФ России Николаю Харцию, разработавшему план подготовки по вопросам обеспечения ядерной безопасности атомных подлодок. Он получил медаль Федора Ушакова из рук президента РФ.

Помимо этого, Путин выразил надежду, что Военно-морской флот РФ будет эффективно прикрывать российский торговый флот. Он отметил, что преданность Родине всегда была мощной духовной опорой и основой богатых флотских традиций для матросов и офицеров Военно-морского флота РФ.

Путин подчеркнул, что сегодняшним военнослужащим Военно-морского флота выпало служить в непростой, ответственный период, но тем выше вклад каждого в защиту интересов России, в общую победу. Он отметил, что РФ будет делать все для укрепления своего Военно-морского флота, а также, что Военный флот всегда имел важное значение для обеспечения безопасности России.

Помимо этого, министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с днем Военно-морского флота.

Также поздравил с Днем ВМФ председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что военные моряки с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивая безопасность нашей страны и граждан.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил с Днем ВМФ и заявил, что отечественный военно-морской флот, пройдя через многие суровые испытания, доказал, что Россия - великая морская держава. Он также подчеркнул, что приоритеты развития российского военно-морского флота надо определять с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Главком ВМФ РФ рассказал об инновациях в российском флоте

Первый полк беспилотников сформирован на Северном флоте, второй будет на Тихоокеанском флоте в 2027 году, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

Он отметил, что носитель беспилотного подводного аппарата "Посейдон" уже есть в составе Военно-морского флота РФ. В ноябре 2025 года была спущена на воду АПЛ "Хабаровск" – первый полноценный носитель ядерного подводного комплекса "Посейдон".

Моисеев заявил, что новейший безэкипажный корабль имеет водоизмещение 500 тонн и уже строится в интересах Военно-морского флота России в рамках государственной программы вооружений.

Он также подчеркнул, что в нынешней ситуации атаки ВСУ на гражданское судоходство по сути являются международным терроризмом.

Адмирал флота отметил, что более 20 кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ к концу 2026 года.

Позднее, зачитывая доклад президенту России, Моисеев сообщил, что в состав ВМФ РФ в 2026 году принято 20 кораблей, судов и катеров, до конца года примут еще 21 единицу.

Песков о спецоперации

Россия видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, Москве импонирует то, что Вашингтон заявляет о готовности способствовать мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также заявил, что Владимир Путин уже озвучивал все предложения России по Украине, киевский режим хорошо знает, что нужно делать.

Песков отметил, что Вооруженные силы РФ знают, что делают, и по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины, тем самым снижая способность киевского режима совершать теракты.

Успехи в зоне СВО

Армия России ночью нанесла групповой удар, в результате которого поражены предприятия ВПК Украины в Киеве, задействованные в производстве БПЛА, сообщило МО РФ. Кроме того, в ходе ночного группового удара поражены объекты инфраструктуры в порту Черноморск, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Также в Киеве, в частности, поражено промышленное предприятие ("Смарт интеллиджент систем"), осуществлявшее производство БПЛА различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы.

Новый центр подготовки специалистов беспилотных систем открыли инженеры группировки войск "Центр" в тыловом районе спецоперации, сообщило Минобороны России.

Более 50 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ ликвидировали с начала июля в Харьковской области операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки "Север", находя цели по тепловым сигнатурам даже ночью, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Луч.

Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение бригаде запрещенного в России украинского националистического подразделения "Азов"*, также уничтожили за сутки до 370 военных ВСУ, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны.

ВС РФ за сутки нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотников ВСУ и местам их хранения, сообщило Минобороны России.

Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на алексеево-дружковском и славянском направлениях, сообщили РИА Новости в Минобороны.

Владимир Путин также заявил, что Россия вынуждена много ресурсов направлять на достижение целей специальной военной операции, и это оправдано.

У Киева дела плохи

Очередная группа добровольцев направилась в зону проведения специальной военной операции из Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Украинское командование из-за больших потерь перебрасывает из тыловых районов подразделения 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Свыше 30 мобилизованных солдат ВСУ предпенсионного возраста скончались в июле от небоевых потерь на полигоне в лесном массиве около села Казанское в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Сбежавшие из Курской области боевики американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (FOG) замечены в Сумах, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

Лицензия на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot не поможет Украине в ближайшие пару лет, поскольку она столкнется со значительными препятствиями, прежде чем сможет начать производить это оружие, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на экспертов.

Солдаты ВСУ записали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие ротации от шести до десяти месяцев, а также плохое снабжение, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Зверства ВСУ

Украинские военные за прошедшие сутки около 90 раз атаковали дронами 12 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены 143 БПЛА, один мирный житель погиб, 12 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В ДНР сорвали 158 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Семь мирных жителей Горловки ранены в результате атаки дрона ВСУ по городу, сообщил глава Горловки Иван Приходько.

Вооруженные силы Украины строят оборонительные сооружения южнее города Мена Черниговской области, расположенного в 90 километрах от государственной границы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Своих не бросаем!

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла участнику СВО уволиться с военной службы, так как мужчине была присвоена вторая группа инвалидности после тяжелого ранения в зоне спецоперации. Однако возникли сложности с оформлением документов, и мужчина, нуждающийся в постоянном наблюдении врачей, вновь был направлен в воинскую часть. Лантратова отметила, что сейчас военнослужащий находится в госпитале и готовится к протезированию.