Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области ликвидировали более 50 антенн и станций Starlink - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 26.07.2026
В Харьковской области ликвидировали более 50 антенн и станций Starlink

Разведчики "Севера" уничтожили свыше 50 станций Starlink ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали более 50 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ в Харьковской области с начала июля.
  • Координаты объектов передавала воздушная разведка, антенны и станции Starlink обнаруживали по тепловой сигнатуре днем и ночью.
  • Уничтожение антенн нарушает управление украинскими подразделениями и их связь с командными пунктами на стратегических участках.
БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Более 50 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ ликвидировали с начала июля в Харьковской области операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки "Север", находя цели по тепловым сигнатурам даже ночью, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Луч.
"Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 50 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ с начала июля в Харьковской области", - сказал военный.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Бойцы "Севера" за неделю уничтожили более 50 тяжелых дронов ВСУ
Вчера, 07:08
Как сообщил командир, координаты объектов передавала воздушная разведка, антенны и станции Starlink обнаруживали как днем, так и ночью - их выдавала тепловая сигнатура. Он уточнил, что огневое поражение наносилось артиллерией и дронами с использованием осколочно-фугасных боеприпасов и систем сброса.
По словам собеседника, ВСУ использовали эти системы не только для передачи данных, но и для управления собственными беспилотниками. Уничтожение антенн, подчеркнул командир, нарушает управление украинскими подразделениями и их связь с командными пунктами на стратегических участках. Кроме того, при поиске Starlink российские разведчики одновременно вычисляют опорные пункты и скопления живой силы противника для последующего удара.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала