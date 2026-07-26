Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали более 50 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ в Харьковской области с начала июля.

Координаты объектов передавала воздушная разведка, антенны и станции Starlink обнаруживали по тепловой сигнатуре днем и ночью.

Уничтожение антенн нарушает управление украинскими подразделениями и их связь с командными пунктами на стратегических участках.

БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Более 50 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ ликвидировали с начала июля в Харьковской области операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки "Север", находя цели по тепловым сигнатурам даже ночью, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Луч.

"Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 50 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ с начала июля в Харьковской области", - сказал военный.

Как сообщил командир, координаты объектов передавала воздушная разведка, антенны и станции Starlink обнаруживали как днем, так и ночью - их выдавала тепловая сигнатура. Он уточнил, что огневое поражение наносилось артиллерией и дронами с использованием осколочно-фугасных боеприпасов и систем сброса.