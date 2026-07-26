Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" за неделю уничтожили более 50 тяжелых дронов ВСУ - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 26.07.2026
Бойцы "Севера" за неделю уничтожили более 50 тяжелых дронов ВСУ

Бойцы "Севера" за неделю уничтожили более 50 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы 6-й гвардейской армии группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили более полусотни тяжелых ударных беспилотников R-18 ВСУ за последние семь дней.
  • Беспилотники использовались ВСУ для ударов по позициям, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую.
  • Уничтожение дронов срывает снабжение и подрывает моральный дух противника.
БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Бойцы 6-й гвардейской армии группировки войск "Север" ВС РФ уничтожили более полусотни тяжелых ударных беспилотников R-18 ВСУ за последние семь дней, нарушив логистику и деморализовав противника, рассказал РИА Новости командир взвода БПС с позывным Комад.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 50 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ за прошедшую неделю", - сказал военный, уточнив, что это данные по Харьковской области.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
ПВО "Севера" сбила более 65 дронов ВСУ в Харьковской области в июле
24 июля, 07:31
По его словам, слаженная работа подразделений ПВО, расчетов FPV-дронов и мобильных огневых групп обеспечивает постоянный контроль неба. Собеседник агентства подчеркнул, что противник использует тяжелые коптеры для ударов по позициям, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую.
Уничтожение таких дронов напрямую срывает снабжение и подрывает моральный дух украинских боевиков, отметил Комад.
Он уточнил, что вражеские БПЛА поражаются как огнем из стрелкового оружия, так и зенитными дронами, а также средствами радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала