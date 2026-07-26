Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы 6-й гвардейской армии группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили более полусотни тяжелых ударных беспилотников R-18 ВСУ за последние семь дней.

Беспилотники использовались ВСУ для ударов по позициям, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую.

Уничтожение дронов срывает снабжение и подрывает моральный дух противника.

БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Бойцы 6-й гвардейской армии группировки войск "Север" ВС РФ уничтожили более полусотни тяжелых ударных беспилотников R-18 ВСУ за последние семь дней, нарушив логистику и деморализовав противника, рассказал РИА Новости командир взвода БПС с позывным Комад.

"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 50 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ за прошедшую неделю", - сказал военный, уточнив, что это данные по Харьковской области

По его словам, слаженная работа подразделений ПВО, расчетов FPV-дронов и мобильных огневых групп обеспечивает постоянный контроль неба. Собеседник агентства подчеркнул, что противник использует тяжелые коптеры для ударов по позициям, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую.

Уничтожение таких дронов напрямую срывает снабжение и подрывает моральный дух украинских боевиков, отметил Комад.