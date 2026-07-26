В Москве выбрали лучшего спасателя

Участвуют московские спасатели из столичного Пожарно-спасательного центра, Московского авиацентра, Московской службы спасения на воде, а также представители ГБУ "Автомобильные дороги" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Все участники конкурса прошли предварительные отборочные этапы в своих подразделениях.

"Московские мастера" – ежегодный городской конкурс для тех, кто делает город лучше каждый день. Спасатели и пожарные, водители и библиотекари, повара и слесари – представители 40 востребованных специальностей соревнуются за звание быть лучшим в своей профессии.