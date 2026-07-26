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В Москве выбрали лучшего спасателя - РИА Новости, 26.07.2026
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08:34 26.07.2026
В Москве выбрали лучшего спасателя
В столице прошел конкурс "Московские мастера" среди спасателей. Участники продемонстрировали физическую подготовку, знания по оказанию первой помощи, а также навыки пожарной, спасательной и альпинистской подготовки.
2026-07-26T08:34:00+03:00
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В Москве выбрали лучшего спасателя

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В столице прошел конкурс "Московские мастера" среди спасателей. Участники продемонстрировали физическую подготовку, знания по оказанию первой помощи, а также навыки пожарной, спасательной и альпинистской подготовки.
В конкурсе приняли участие 20 спасателей-спортсменов.
Участвуют московские спасатели из столичного Пожарно-спасательного центра, Московского авиацентра, Московской службы спасения на воде, а также представители ГБУ "Автомобильные дороги" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Все участники конкурса прошли предварительные отборочные этапы в своих подразделениях.
"Московские мастера" – ежегодный городской конкурс для тех, кто делает город лучше каждый день. Спасатели и пожарные, водители и библиотекари, повара и слесари – представители 40 востребованных специальностей соревнуются за звание быть лучшим в своей профессии.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВидеоМосква
 
 
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