Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член комитета «Освобождение Шотландии» Кристоф Доринье-Томсон напомнил о многовековых связях Шотландии с Россией.
- Отношения между Шотландией и Россией основаны на общей истории и культурных связях.
- Между странами существовало широкое сотрудничество в торговле и военном деле, шотландские генералы служили советниками в российской армии и на флоте.
ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Активист из Шотландии, член комитета "Освобождение Шотландии" Кристоф Доринье-Томсон напомнил в комментарии РИА Новости о многовековых связях шотландской стороны с Россией.
"Прежде всего хочу сказать, что между Шотландией и Россией существуют давние отношения, восходящие к тем временам, когда Шотландия была независимым суверенным государством", - сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что эти отношения основаны на общей истории и культурных связях.
"Согласно некоторым данным, знаменитый русский поэт Михаил Лермонтов имел шотландские корни. Кроме того, между нашими странами существовало широкое сотрудничество в торговле и военном деле. Шотландские генералы служили советниками в российской армии и на флоте, и, насколько мне известно, некоторые из них были близки к Петру Великому", - перечислил Доринье-Томсон.
Таким образом, по его словам, отношения между сторонами "имеют очень глубокие исторические корни".