Шотландский активист напомнил о давних связях с Россией

"Согласно некоторым данным, знаменитый русский поэт Михаил Лермонтов имел шотландские корни. Кроме того, между нашими странами существовало широкое сотрудничество в торговле и военном деле. Шотландские генералы служили советниками в российской армии и на флоте, и, насколько мне известно, некоторые из них были близки к Петру Великому", - перечислил Доринье-Томсон.