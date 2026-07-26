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Шотландский активист напомнил о давних связях с Россией - РИА Новости, 26.07.2026
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07:24 26.07.2026
Шотландский активист напомнил о давних связях с Россией

Активист Доринье-Томсон напомнил о давних связях Шотландии с Россией

© AP Photo / Naomi KoppelСкара-Брей, Оркнейские острова
Скара-Брей, Оркнейские острова - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Naomi Koppel
Скара-Брей, Оркнейские острова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комитета «Освобождение Шотландии» Кристоф Доринье-Томсон напомнил о многовековых связях Шотландии с Россией.
  • Отношения между Шотландией и Россией основаны на общей истории и культурных связях.
  • Между странами существовало широкое сотрудничество в торговле и военном деле, шотландские генералы служили советниками в российской армии и на флоте.
ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Активист из Шотландии, член комитета "Освобождение Шотландии" Кристоф Доринье-Томсон напомнил в комментарии РИА Новости о многовековых связях шотландской стороны с Россией.
"Прежде всего хочу сказать, что между Шотландией и Россией существуют давние отношения, восходящие к тем временам, когда Шотландия была независимым суверенным государством", - сказал он.
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Собеседник агентства пояснил, что эти отношения основаны на общей истории и культурных связях.
"Согласно некоторым данным, знаменитый русский поэт Михаил Лермонтов имел шотландские корни. Кроме того, между нашими странами существовало широкое сотрудничество в торговле и военном деле. Шотландские генералы служили советниками в российской армии и на флоте, и, насколько мне известно, некоторые из них были близки к Петру Великому", - перечислил Доринье-Томсон.
Таким образом, по его словам, отношения между сторонами "имеют очень глубокие исторические корни".
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