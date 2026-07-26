В ОП предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил сделать День знаний выходным для родителей первоклассников.
- По мнению Владислава Гриба, закрепление выходного дня на законодательном уровне подчеркнет особый статус семей с детьми.
- Замсекретаря ОП РФ считает, что инициатива положительно скажется на демографии.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. День знаний в России следует сделать выходным для родителей первоклассников, чтобы они могли проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке, заявил РИА Новости замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.
"День знаний должен стать выходным днем для родителей первоклассников. Я как отец первоклашки, ребенка, который в этом году пойдет в школу, обязан прийти на линейку, отметить его первый урок. Это родительский долг, это событие. Плюс, я считаю, что это поддержка семей с детьми", - сказал собеседник агентства.
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"Думаю, это положительно скажется и на демографии. У родителей первоклассников появится еще один особенный день, посвященный ребенку. Ведь детей нужно поддерживать, особенно в такой важный момент", - добавил он.