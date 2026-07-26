В ОП предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

Краткий пересказ от РИА ИИ Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил сделать День знаний выходным для родителей первоклассников.

По мнению Владислава Гриба, закрепление выходного дня на законодательном уровне подчеркнет особый статус семей с детьми.

Замсекретаря ОП РФ считает, что инициатива положительно скажется на демографии.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. День знаний в России следует сделать выходным для родителей первоклассников, чтобы они могли проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке, заявил РИА Новости замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.

"День знаний должен стать выходным днем для родителей первоклассников. Я как отец первоклашки, ребенка, который в этом году пойдет в школу, обязан прийти на линейку, отметить его первый урок. Это родительский долг, это событие. Плюс, я считаю, что это поддержка семей с детьми", - сказал собеседник агентства.

Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что на практике многие работодатели уже идут навстречу родителям, чьи дети впервые идут в школу, и отпускают их на торжественную линейку. По мнению Гриба , закрепление такого выходного на законодательном уровне подчеркнет особый статус семей с детьми.