Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 26.07.2026 (обновлено: 13:37 26.07.2026)
В ОП предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

Член ОП Гриб предложил дать родителям первоклассников выходной на День знаний

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервоклассники на уроке в школе
Первоклассники на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Первоклассники на уроке в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил сделать День знаний выходным для родителей первоклассников.
  • По мнению Владислава Гриба, закрепление выходного дня на законодательном уровне подчеркнет особый статус семей с детьми.
  • Замсекретаря ОП РФ считает, что инициатива положительно скажется на демографии.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. День знаний в России следует сделать выходным для родителей первоклассников, чтобы они могли проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке, заявил РИА Новости замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.
"День знаний должен стать выходным днем для родителей первоклассников. Я как отец первоклашки, ребенка, который в этом году пойдет в школу, обязан прийти на линейку, отметить его первый урок. Это родительский долг, это событие. Плюс, я считаю, что это поддержка семей с детьми", - сказал собеседник агентства.
День знаний - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В Госдуме предложили сделать 1 сентября нерабочим днем
23 июля, 14:07
Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что на практике многие работодатели уже идут навстречу родителям, чьи дети впервые идут в школу, и отпускают их на торжественную линейку. По мнению Гриба, закрепление такого выходного на законодательном уровне подчеркнет особый статус семей с детьми.
"Думаю, это положительно скажется и на демографии. У родителей первоклассников появится еще один особенный день, посвященный ребенку. Ведь детей нужно поддерживать, особенно в такой важный момент", - добавил он.
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Ямпольская призвала не отказываться от традиции дарить цветы учителям
23 июля, 15:50
 
ОбществоРоссияВладислав ГрибШкола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала