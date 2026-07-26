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Илюмжинов не вошел в итоговый список кандидатов на пост президента FIDE - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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22:27 26.07.2026 (обновлено: 22:41 26.07.2026)
Илюмжинов не вошел в итоговый список кандидатов на пост президента FIDE

Кирсан Илюмжинов не вошел в итоговый список кандидатов на пост президента FIDE

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКирсан Илюмжинов
Кирсан Илюмжинов - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Кирсан Илюмжинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирсан Илюмжинов не вошел в окончательный список кандидатов на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).
  • В список кандидатов вошли Ян Хенрик Бюттнер, Вадим Розенштейн и Тимур Турлов, выборы пройдут 26 сентября в Самарканде.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россиянин Кирсан Илюмжинов не вошел в окончательный список кандидатов на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщается на сайте организации.
Возглавлявший FIDE в 1995-2018 годах Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах президента организации.
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В воскресенье завершилось время подачи заявок на участие в выборах. В список вошли немцы Ян Хенрик Бюттнер (заместитель - британец Малкольм Пейн) и Вадим Розенштейн (китаец Гордон Тан), а также казахстанец Тимур Турлов (индиец Вишванатан Ананд).
Теперь избирательная комиссия FIDE проведет предварительное рассмотрение представленных кандидатур и утвердит список. Выборы пройдут на генеральной ассамблее организации 26 сентября в Самарканде (Узбекистан).
Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом действующего президента FIDE Аркадия Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м. В четверг вечером Евросоюз объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Дворкович в пятницу сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с большими рисками для FIDE.
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Аркадий ДворковичКирсан ИлюмжиновМеждународная федерация шахмат (FIDE)Федерация шахмат России (ФШР)Спорт
 
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