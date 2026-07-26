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Правительство выделит на поддержку туризма Севастополя 590 миллионов рублей - РИА Новости, 26.07.2026
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19:52 26.07.2026
Правительство выделит на поддержку туризма Севастополя 590 миллионов рублей

Развожаев: на поддержку туристической отрасли Севастополя выделят 590 млн рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГубернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России выделит 590 миллионов рублей на поддержку туристической отрасли Севастополя.
  • Помощь получат гостиницы, санатории, турагенты, туроператоры и предприятия общепита, зарегистрированные в соответствующих реестрах.
  • Выплаты рассчитываются по числу сотрудников в штате, при условии сохранения коллектива на уровне не менее 80% от численности на 1 июня 2026 года.
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Правительство России выделит на поддержку туристической отрасли Севастополя 590 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Правительство России утвердило порядок выплат для поддержки туристической отрасли Севастополя и Крыма. Всего на поддержку туристической отрасли Севастополя будет направлено 590 миллионов рублей", - сообщил Развожаев в канале на платформе "Макс".
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Губернатор уточнил, что получить помощь смогут гостиницы, санатории и другие средства размещения, официально зарегистрированные в едином реестре объектов классификации в сфере туристической индустрии. Выплаты также положены турагентам и туроператорам, зарегистрированным в соответствующем едином федеральном реестре, и предприятия сферы общепита, включая доставку еды.
"Сумма рассчитывается по числу сотрудников в штате. На каждого сотрудника выплата составит 81 279 рублей", - говорится в сообщении.
Одно из условий получения помощи - сохранение коллектива. По состоянию на 1 июня 2027 года должно остаться не менее 80% сотрудников от численности на 1 июня 2026-го.
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