Правительство выделит на поддержку туризма Севастополя 590 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России выделит 590 миллионов рублей на поддержку туристической отрасли Севастополя.

Помощь получат гостиницы, санатории, турагенты, туроператоры и предприятия общепита, зарегистрированные в соответствующих реестрах.

Выплаты рассчитываются по числу сотрудников в штате, при условии сохранения коллектива на уровне не менее 80% от численности на 1 июня 2026 года.

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Правительство России выделит на поддержку туристической отрасли Севастополя 590 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Правительство России утвердило порядок выплат для поддержки туристической отрасли Севастополя и Крыма. Всего на поддержку туристической отрасли Севастополя будет направлено 590 миллионов рублей", - сообщил Развожаев в канале на платформе "Макс"

Губернатор уточнил, что получить помощь смогут гостиницы, санатории и другие средства размещения, официально зарегистрированные в едином реестре объектов классификации в сфере туристической индустрии. Выплаты также положены турагентам и туроператорам, зарегистрированным в соответствующем едином федеральном реестре, и предприятия сферы общепита, включая доставку еды.

"Сумма рассчитывается по числу сотрудников в штате. На каждого сотрудника выплата составит 81 279 рублей", - говорится в сообщении.