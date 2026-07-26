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Кадыров анонсировал крупную гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 26.07.2026
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00:44 26.07.2026
Кадыров анонсировал крупную гуманитарную помощь в секторе Газа

РОФ им. Ахмата-Хаджи Кадырова проведет гуманитарную акцию в секторе Газа

© AP Photo / Mariam DaggaМесто, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа
Место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Mariam Dagga
Место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова проведет гуманитарную акцию в секторе Газа.
  • Гуманитарная помощь РОФ охватит 1 миллион человек.
  • РОФ наращивает поставки гуманитарных грузов для нуждающихся палестинских семей.
ГРОЗНЫЙ, 26 июл — РИА Новости. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова проведет гуманитарную помощь в сектора Газе, которая охватит 1 миллион человек, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова увеличивает объемы и масштабы поставляемой в сектор Газа гуманитарной помощи. Всего предстоящая акция охватит 1 миллион человек", — написал он в своем Telegram-канале.
В кризисные районы, где расположены палаточные лагеря вынужденно перемещенных лиц, доставлены жизненно необходимые продукты питания. Он также отметил, что РОФ наращивает поставки гуманитарных грузов для нуждающихся палестинских семей и готовится к более развернутым благотворительным акциям.
"Поддержка мирного населения, оказавшегося в эпицентре кризиса, останется одним из важных для нас направлений. Мы будем рядом с теми, кто нуждается в заботе, внимании и реальной помощи", — написал глава республики.
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РоссияРамзан КадыровВ миреГуманитарная помощьСектор Газа
 
 
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