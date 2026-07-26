Кадыров анонсировал крупную гуманитарную помощь в секторе Газа

Краткий пересказ от РИА ИИ Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова проведет гуманитарную акцию в секторе Газа.

Гуманитарная помощь РОФ охватит 1 миллион человек.

РОФ наращивает поставки гуманитарных грузов для нуждающихся палестинских семей.

ГРОЗНЫЙ, 26 июл — РИА Новости. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова проведет гуманитарную помощь в сектора Газе, которая охватит 1 миллион человек, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова увеличивает объемы и масштабы поставляемой в сектор Газа гуманитарной помощи. Всего предстоящая акция охватит 1 миллион человек", — написал он в своем Telegram-канале

В кризисные районы, где расположены палаточные лагеря вынужденно перемещенных лиц, доставлены жизненно необходимые продукты питания. Он также отметил, что РОФ наращивает поставки гуманитарных грузов для нуждающихся палестинских семей и готовится к более развернутым благотворительным акциям.

"Поддержка мирного населения, оказавшегося в эпицентре кризиса, останется одним из важных для нас направлений. Мы будем рядом с теми, кто нуждается в заботе, внимании и реальной помощи", — написал глава республики.