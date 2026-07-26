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Пыльная буря накрыла Саратовскую область - РИА Новости, 26.07.2026
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17:28 26.07.2026 (обновлено: 19:29 26.07.2026)
Пыльная буря накрыла Саратовскую область

Пыльная буря накрыла Саратовскую область на фоне почти 40-градусной жары

© РИА НовостиПыльная буря в Саратове
Пыльная буря в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пыльная буря на фоне почти 40-градусной жары и сильного ветра накрыла Саратовскую область.
  • В Марковском районе из-за порывистого ветра наблюдаются отключения электричества.
  • На трассах снижена видимость из-за пыльных туч.
САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Пыльная буря на фоне почти 40-градусной жары и сильного ветра накрыла Саратовскую область, сообщают жители в соцсетях, также в Марковском районе из-за порывистого ветра наблюдаются отключения электричества, предупреждают власти.
В субботу вечером в ГУМЧС предупреждали, что в воскресенье местами в Саратовской области ожидаются неблагоприятные метеорологические явления - гроза, возможен град, усиление юго-восточного ветра, порывы 16-21 метров в секунду, локально до 24 метров в секунду. Синоптики при этом прогнозировали на выходные жаркую погоду — до плюс 34 градусов в Саратове и до плюс 40 в левобережных районах Саратовской области.
© Фото : Мария КрашенинниковаПылевое облако надвигается на Энгельс
Пылевое облако надвигается на Энгельс
Пылевое облако надвигается на Энгельс
© Фото : Мария Крашенинникова
1 из 2
© Фото : Мария КрашенинниковаПылевое облако надвигается на Энгельс
Пылевое облако надвигается на Энгельс
Пылевое облако надвигается на Энгельс
© Фото : Мария Крашенинникова
2 из 2
Пылевое облако надвигается на Энгельс
© Фото : Мария Крашенинникова
1 из 2
Пылевое облако надвигается на Энгельс
© Фото : Мария Крашенинникова
2 из 2
Кадры пыльных туч на окраинах Саратова и Энгельса публикуют местные жители. Они отмечают, что местами на трассах из-за этого снижена видимость.
"Пекло под 40 (градусов - ред.) и песчаная буря в придачу — как будто пустыню к нам пригнали. Сидим дома, дышим через мокрую тряпку, если вышли — сразу пыль в зубах", - сообщается в одном из местных Telegram-каналов.
Глава Марксовского района Вера Прохорова в канале на платформе "Макс" сообщила, что в Марксе наблюдается усиление ветра и перебои с электричеством. Неблагоприятные метеорологические явления фиксируются также в Кировском муниципальном образовании.
"В некоторых населенных пунктах района или на отдельных улицах населенных пунктов произошло аварийное отключение электроснабжения. Информация для проведения восстановительных работ доведена до уполномоченных организаций", - уточнила Прохорова.
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Вчера, 07:19
 
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