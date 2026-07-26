Пыльная буря накрыла Саратовскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ Пыльная буря на фоне почти 40-градусной жары и сильного ветра накрыла Саратовскую область.

В Марковском районе из-за порывистого ветра наблюдаются отключения электричества.

На трассах снижена видимость из-за пыльных туч.

САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Пыльная буря на фоне почти 40-градусной жары и сильного ветра накрыла Саратовскую область, сообщают жители в соцсетях, также в Марковском районе из-за порывистого ветра наблюдаются отключения электричества, предупреждают власти.

В субботу вечером в ГУМЧС предупреждали, что в воскресенье местами в Саратовской области ожидаются неблагоприятные метеорологические явления - гроза, возможен град, усиление юго-восточного ветра, порывы 16-21 метров в секунду, локально до 24 метров в секунду. Синоптики при этом прогнозировали на выходные жаркую погоду — до плюс 34 градусов в Саратове и до плюс 40 в левобережных районах Саратовской области.

© Фото : Мария Крашенинникова Пылевое облако надвигается на Энгельс Пылевое облако надвигается на Энгельс © Фото : Мария Крашенинникова 1 из 2 © Фото : Мария Крашенинникова Пылевое облако надвигается на Энгельс Пылевое облако надвигается на Энгельс © Фото : Мария Крашенинникова 2 из 2 Пылевое облако надвигается на Энгельс © Фото : Мария Крашенинникова 1 из 2 Пылевое облако надвигается на Энгельс © Фото : Мария Крашенинникова 2 из 2

Кадры пыльных туч на окраинах Саратова и Энгельса публикуют местные жители. Они отмечают, что местами на трассах из-за этого снижена видимость.

"Пекло под 40 (градусов - ред.) и песчаная буря в придачу — как будто пустыню к нам пригнали. Сидим дома, дышим через мокрую тряпку, если вышли — сразу пыль в зубах", - сообщается в одном из местных Telegram-каналов.

Глава Марксовского района Вера Прохорова в канале на платформе "Макс" сообщила, что в Марксе наблюдается усиление ветра и перебои с электричеством. Неблагоприятные метеорологические явления фиксируются также в Кировском муниципальном образовании.