Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области три человека погибли из-за отравления угарным газом - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 26.07.2026
В Саратовской области три человека погибли из-за отравления угарным газом

СК: в Балаково женщина и двое детей погибли из-за отравления угарным газом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Балаково в квартире на улице Титова обнаружены тела женщины лет и двух ее детей, погибших, по предварительной версии, от отравления угарным газом.
  • По факту гибели троих человек возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
  • Прокуратура региона организовала проверку технического обслуживания газового оборудования.
САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли из-за отравления угарным газом в городе Балаково, по факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК по Саратовской области.
«
"По версии следствия, 26 июля 2026 года в квартире, расположенной в одном из домов на улице Титова города Балаково, обнаружены тела троих человек, среди которых 32-летняя женщина и двое ее детей, девочка 15 лет и мальчик 4 лет. По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Вскрывать двери в квартиру пришлось сотрудникам службы спасения Саратовской области, добавили в следственном управлении.
По факту гибели троих человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По делу назначены экспертизы и допросы свидетелей.
Прокуратура региона в свою очередь организовала проверку и намерена оценить, как осуществлялось техническое обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Работа СК РФ на месте происшествия, где трое малолетних детей погибли от отравления газом в доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В Махачкале трое детей, оставшиеся без присмотра, отравились газом
Вчера, 10:30
 
ПроисшествияБалаковоСаратовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала