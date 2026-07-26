В Саратовской области три человека погибли из-за отравления угарным газом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Балаково в квартире на улице Титова обнаружены тела женщины лет и двух ее детей, погибших, по предварительной версии, от отравления угарным газом.
- По факту гибели троих человек возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
- Прокуратура региона организовала проверку технического обслуживания газового оборудования.
САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли из-за отравления угарным газом в городе Балаково, по факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК по Саратовской области.
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"По версии следствия, 26 июля 2026 года в квартире, расположенной в одном из домов на улице Титова города Балаково, обнаружены тела троих человек, среди которых 32-летняя женщина и двое ее детей, девочка 15 лет и мальчик 4 лет. По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Вскрывать двери в квартиру пришлось сотрудникам службы спасения Саратовской области, добавили в следственном управлении.
По факту гибели троих человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По делу назначены экспертизы и допросы свидетелей.
Прокуратура региона в свою очередь организовала проверку и намерена оценить, как осуществлялось техническое обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.