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Антироссийские санкции США ударят по доллару, заявил Пушков - РИА Новости, 26.07.2026
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15:16 26.07.2026
Антироссийские санкции США ударят по доллару, заявил Пушков

Пушков: санкции США против России ударят по доллару как глобальной валюте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Алексей Пушков считает, что анонсированный законопроект о новых санкциях США против России может негативно повлиять на положение доллара как глобальной валюты.
  • По мнению Пушкова, санкции США сужают сферу господства доллара и подталкивают страны к использованию других валют.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Анонсированный законопроект о новых санкциях США против России ударит по доллару как глобальной валюте, введение ограничений покажет всему миру, что доллар все чаще используется США как инструмент политического давления, считает сенатор Алексей Пушков.
Принятие двухпартийного законопроекта о новых санкциях США против России, призванного ограничить доходы от экспорта российской нефти и газа, может сорваться перед августовскими каникулами конгресса, сообщало в пятницу издание NOTUS. Один из авторов инициативы - умерший сенатор Линдси Грэм*.
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"Так называемые "санкции из ада" против России, которые продвигал неожиданно скончавшийся сенатор-экстремист Линдси Грэм* на пару с сенатором (Ричардом - ред.) Блюменталем, могут нанести очередной удар по доллару как глобальной валюте... Чем больше ограничений для других стран вводят США в сфере мировой торговли, тем больше они сужают сферу господства доллара. Стремясь обойти эти ограничения, страны уходят в другие валюты", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, санкции также вновь покажут всему миру - и странам, и частным компаниям, и крупным держателям капиталов - опасности, связанные с зависимостью от доллара, "который все чаще используется США не как финансовое средство, а инструмент политического давления".
Сенатор отметил, что, по данным МВФ, доля доллара в мировых валютных резервах снижается. По мнению Пушкова, "адские санкции Грэма*-Блюменталя" могут ускорить процесс глобального ухода от доллара как основной резервной валюты.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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