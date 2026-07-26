Велопутешественник назвал самые яркие моменты пути из Таиланда в Крым

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"Самый яркий и запоминающийся момент - глаза добрых людей. Их я не забуду никогда. Это простые встречные люди, которые помогали мне на протяжении всего путешествия. Это путешествие не про меня, а про человечность и доброту людей. Я не встретил ни одного плохого человека. Каждая страна, в которой я побывал, особенная, все они классные, там живут прекрасные люди", - сказал Павлов.