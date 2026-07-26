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Велопутешественник назвал самые яркие моменты пути из Таиланда в Крым - РИА Новости, 26.07.2026
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Туризм
 
13:28 26.07.2026
Велопутешественник назвал самые яркие моменты пути из Таиланда в Крым

Велосипедист Павлов назвал встречи с добрыми людьми самыми яркими моментами пути

© Фото : соцсети путешественникаРоссийский путешественник Андрей Павлов
Российский путешественник Андрей Павлов - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : соцсети путешественника
Российский путешественник Андрей Павлов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский путешественник Андрей Павлов отправился в вояж в Крым из Таиланда на велосипеде.
  • Его маршрут длиной около 12 тысяч километров проходил через пять государств, включая Лаос, Китай и Казахстан.
  • Самым ярким моментом путешествия стали встречи с добрыми людьми, которые помогали путешественнику на протяжении всего маршрута.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Российский путешественник Андрей Павлов, добравшийся в Крым из Таиланда на велосипеде, в разговоре с РИА Новости рассказал, что самым ярким моментом его пути стали встречи с добрыми людьми, которые помогали на протяжении всего маршрута.
Павлов, проживший около пяти месяцев в Таиланде, покинул остров Пхукет в начале мае этого года, решив отправиться в вояж в Крым на велосипеде. Его маршрут длиною около 12 тысяч километров проходил через пять государств, включая Лаос, Китай и Казахстан. Границ Крыма он достиг 23 июля. Конечная точка маршрута - поселок Советский.
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"Самый яркий и запоминающийся момент - глаза добрых людей. Их я не забуду никогда. Это простые встречные люди, которые помогали мне на протяжении всего путешествия. Это путешествие не про меня, а про человечность и доброту людей. Я не встретил ни одного плохого человека. Каждая страна, в которой я побывал, особенная, все они классные, там живут прекрасные люди", - сказал Павлов.
Путешественник подчеркнул, что всего он преодолел около 12 тысяч километров, из них 8 тысяч на велосипеде.
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ТуризмРеспублика КрымТаиландПхукет (остров)
 
 
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