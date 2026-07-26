Серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Пронкин выиграл чемпионат России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Пронкин завоевал золото в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике с результатом 77,40 метра.
- В других соревнованиях чемпионата России победу одержали: Вера Филатова (бег, 200 м, женщины), Александр Николаев (бег, 200 м, мужчины), Екатерина Конева (тройной прыжок, женщины).
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года Валерий Пронкин завоевал золото в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Результат лучшей попытки Пронкина составил 77,40 метра. Второе место занял Андрей Романов (73,36), третье - Евгений Коротовский (72,41).
Результаты других соревнований:
- бег, 200 м, женщины: 1. Вера Филатова (22,75 секунды), 2. Юлия Караваева (22,84), 3. Виктория Максимова (22,92);
- бег, 200 м, мужчины: 1. Александр Николаев (20,56), 2. Александр Миронов (20,78), 3. Владислав Шемулинкин (21,06);
- тройной прыжок, женщины: 1. Екатерина Конева (14,23 метра), 2. Дарья Нидбайкина (14,15), 3. Таисия Дмитриева (13,69).
Чемпионат России завершится в воскресенье.