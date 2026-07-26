В России потушили 45 природных пожаров за сутки

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили в российских регионах 45 пожаров за сутки на площади свыше 23 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.

Отмечается, что к полуночи в России тушили 118 лесных пожаров на площади более 175 тысяч гектаров.