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В России потушили 45 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 26.07.2026
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09:40 26.07.2026
В России потушили 45 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 45 лесных пожаров на площади более 23 тысяч гектаров

© РИА Новости / Нина Слепцова | Перейти в медиабанкТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Нина Слепцова
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Тушение лесного пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки лесопожарные службы потушили в российских регионах 45 пожаров на площади свыше 23 тысяч гектаров.
  • К полуночи в России продолжали тушить 118 лесных пожаров на площади более 175 тысяч гектаров.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили в российских регионах 45 пожаров за сутки на площади свыше 23 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 45 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 23 031 гектара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к полуночи в России тушили 118 лесных пожаров на площади более 175 тысяч гектаров.
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