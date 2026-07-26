В Москве в ТЦ "Европолис" ликвидировали пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В торговом центре «Европолис» в Москве произошел пожар.
- Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пожар в столичном торговом центре "Европолис" ликвидировали до приезда пожарно-спасательных подразделений, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
"Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений", — сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что в ТЦ "Европолис", предварительно, неизвестный поджег одежду в примерочной одного из магазинов, посетителей эвакуировали.