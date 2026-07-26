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В Москве в ТЦ "Европолис" ликвидировали пожар - РИА Новости, 26.07.2026
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22:02 26.07.2026 (обновлено: 22:46 26.07.2026)
В Москве в ТЦ "Европолис" ликвидировали пожар

РИА Новости: в ТЦ "Европолис" в Москве ликвидировали пожар

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль в Москве
Пожарный автомобиль в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожарный автомобиль в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В торговом центре «Европолис» в Москве произошел пожар.
  • Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пожар в столичном торговом центре "Европолис" ликвидировали до приезда пожарно-спасательных подразделений, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
"Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений", — сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что в ТЦ "Европолис", предварительно, неизвестный поджег одежду в примерочной одного из магазинов, посетителей эвакуировали.
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