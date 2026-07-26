В Москве в ТЦ "Европолис" ликвидировали пожар

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пожар в столичном торговом центре "Европолис" ликвидировали до приезда пожарно-спасательных подразделений, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

"Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подразделений", — сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что в ТЦ "Европолис", предварительно, неизвестный поджег одежду в примерочной одного из магазинов, посетителей эвакуировали.