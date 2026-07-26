В Ульяновской области полностью ликвидировали пожар на объекте ТЭК

В субботу губернатор сообщал, что в течение более чем двух суток возгорание тушили 300 человек и 83 единицы техники, продолжалась проливка. Глава региона подчеркнул, что удалось избежать распространения огня на гражданскую инфраструктуру и взрывов топлива.