В Ульяновской области полностью ликвидировали пожар на объекте ТЭК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области, где вспыхнул пожар.
- Пожар на объекте ТЭК полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Пожар на объекте ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области после атаки БПЛА полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба губернатора.
В четверг глава региона Алексей Русских сообщил, что украинские БПЛА атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе, где вспыхнул пожар. В правительстве региона сообщили РИА Новости, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
"Пожар на объекте ТЭК в Новоспасском районе полностью ликвидирован. На данный момент спецслужбы вернулись в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении пресс-службы в канале на платформе "Макс".
В субботу губернатор сообщал, что в течение более чем двух суток возгорание тушили 300 человек и 83 единицы техники, продолжалась проливка. Глава региона подчеркнул, что удалось избежать распространения огня на гражданскую инфраструктуру и взрывов топлива.
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