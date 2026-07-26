В Хабаровском крае загорелся полигон ТБО

Краткий пересказ от РИА ИИ В Комсомольске-на-Амуре произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов.

Площадь возгорания составляет примерно 1,5 тысячи квадратных метров, его тушат десять человек и семь единиц техники.

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края тушат, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

« "Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации о возгорании объекта размещения твердых коммунальных отходов в городе Комсомольске-на-Амуре. По предварительной информации, площадь возгорания 1,5 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар тушат десять человек и семь единиц техники.