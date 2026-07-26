В астраханском селе загорелись три жилых дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Зубовка в Астраханской области загорелись три жилых дома.
- Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, тушение осложняют ветер и жара.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Три жилых дома загорелись в селе Зубовка Астраханской области на 300 квадратных метрах, тушение осложняют ветер и жара, сообщает ГУМЧС России по региону.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Астраханская область, Черноярский округ, село Зубовка. По прибытию установлено, что горят три жилых дома. Площадь пожара 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тушение осложняют жаркая сухая погода и сильная ветровая нагрузка.
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