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В астраханском селе загорелись три жилых дома - РИА Новости, 26.07.2026
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14:44 26.07.2026 (обновлено: 15:03 26.07.2026)
В астраханском селе загорелись три жилых дома

В астраханском селе загорелись три жилых дома на площади 300 кадратов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Зубовка в Астраханской области загорелись три жилых дома.
  • Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, тушение осложняют ветер и жара.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Три жилых дома загорелись в селе Зубовка Астраханской области на 300 квадратных метрах, тушение осложняют ветер и жара, сообщает ГУМЧС России по региону.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Астраханская область, Черноярский округ, село Зубовка. По прибытию установлено, что горят три жилых дома. Площадь пожара 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тушение осложняют жаркая сухая погода и сильная ветровая нагрузка.
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