В Астраханской области локализовали пожар в частном секторе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В частном секторе Астраханской области произошло возгорание сухой растительности и 12 строений.
- Пожар локализован на площади 900 квадратных метров.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пожар на площади 900 квадратных метров локализован в частном секторе Астраханской области, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о возгорании сухой растительности и 12 строений в частном секторе Астраханской области, к тушению привлекались 25 человек и восемь единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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"Пожар в Астраханской области локализован на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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25 июля, 18:54