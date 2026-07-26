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В Астраханской области локализовали пожар в частном секторе - РИА Новости, 26.07.2026
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14:00 26.07.2026
В Астраханской области локализовали пожар в частном секторе

МЧС: в Астраханской области локализовали пожар в частном секторе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В частном секторе Астраханской области произошло возгорание сухой растительности и 12 строений.
  • Пожар локализован на площади 900 квадратных метров.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пожар на площади 900 квадратных метров локализован в частном секторе Астраханской области, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о возгорании сухой растительности и 12 строений в частном секторе Астраханской области, к тушению привлекались 25 человек и восемь единиц техники, в том числе пожарный поезд.
«
"Пожар в Астраханской области локализован на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАстраханская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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