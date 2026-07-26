В Астраханской области тушат крупный пожар в частном секторе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Астраханской области ликвидируют пожар в частном секторе на площади 900 квадратных метров.

Тушение пожара осложняют жаркая сухая погода и сильная ветровая нагрузка, горят сухая растительность и 12 строений, в том числе 8 жилых домов.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пожар на площади 900 квадратных метров ликвидируют в частном секторе Астраханской области, сообщила пресс-служба МЧС России.

« "В Астраханской области ликвидируют пожар в частном секторе. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, проезд Нижний Баскунчак", - говорится в сообщении.

Уточняется, что горит сухая растительность и 12 строений, в том числе 8 жилых домов.

"Тушение осложняют жаркая сухая погода и сильная ветровая нагрузка. Силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию огня и защиту соседних домов", - добавили в ведомстве.