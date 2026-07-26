В Астраханской области тушат крупный пожар в частном секторе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астраханской области ликвидируют пожар в частном секторе на площади 900 квадратных метров.
- Тушение пожара осложняют жаркая сухая погода и сильная ветровая нагрузка, горят сухая растительность и 12 строений, в том числе 8 жилых домов.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пожар на площади 900 квадратных метров ликвидируют в частном секторе Астраханской области, сообщила пресс-служба МЧС России.
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"В Астраханской области ликвидируют пожар в частном секторе. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, проезд Нижний Баскунчак", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горит сухая растительность и 12 строений, в том числе 8 жилых домов.
"Тушение осложняют жаркая сухая погода и сильная ветровая нагрузка. Силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию огня и защиту соседних домов", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что к тушению привлекаются 25 человек и 8 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Проводится наращивание группировки.