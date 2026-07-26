В Раменском вспыхнул пожар в частном доме и магазине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном Раменском загорелись частный дом и магазин, площадь пожара составила свыше 1170 квадратных метров.
- Пожар был локализован, открытое горение ликвидировано, данных о пострадавших не поступало.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Частный дом и магазин загорелись в подмосковном Раменском, площадь пожара составила свыше 1,1 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС РФ.
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"Пожарные Подмосковья ликвидируют возгорание частного дома и магазина в городе Раменское. По прибытии подразделений горел дом размерами 20 на 16 квадратных метров, затем огонь перекинулся на вплотную пристроенный двухэтажный магазин", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 6.40 пожар был локализован на площади 1170 квадратных метров, а в 8.20 было ликвидировано открытое горение.
"К тушению привлекалось 58 человек и 15 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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