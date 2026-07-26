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Число пострадавших от непогоды в Ростовской области превысило 50 - РИА Новости, 26.07.2026
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15:38 26.07.2026 (обновлено: 16:24 26.07.2026)
Число пострадавших от непогоды в Ростовской области превысило 50

В Ростовской области более 50 человек обратились за медпомощью из-за непогоды

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50 человек пострадали из-за последствий мощного ливня в Ростовской области, один человек погиб.
  • Более 42 тысяч жителей остались без воды, произошло отключение света минимум в 14 муниципалитетах.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. В Ростовской области из-за последствий мощного ливня пострадали более 50 местных жителей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«
"В больницах остаются 11 человек, из них один ребенок, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий. Всего за медицинской помощью по области накануне обратился 51 человек. К сожалению, один человек погиб", — написал он на платформе "Макс".
© Фото : Александр Скрябин/MAX

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

© Фото : Александр Скрябин/MAX
1 из 3
© Фото : Александр Скрябин/MAX

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

© Фото : Александр Скрябин/MAX
2 из 3
© Фото : Александр Скрябин/MAX

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

© Фото : Александр Скрябин/MAX
3 из 3

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

© Фото : Александр Скрябин/MAX
1 из 3

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

© Фото : Александр Скрябин/MAX
2 из 3

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

© Фото : Александр Скрябин/MAX
3 из 3
Глава региона отметил, что более 42 тысяч жителей остаются без воды. Непогода вызвала отключения света минимум в 14 муниципалитетах. Больницы работают в штатном режиме, они обеспечены резервными источниками электроэнергии.
В субботу на Ростовскую область обрушился мощный ливень с сильным ветром. Количество поваленных деревьев уже превысило тысячу. Также пострадали автомобили и крыши домов.
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. По данным синоптиков, плохая погода сохранится в регионе и в воскресенье.
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Ростовская областьПроисшествияРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьЧертковский район
 
 
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