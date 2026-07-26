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Число пострадавших от непогоды в Ростове-на-Дону выросло до 28

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ростове-на-Дону из-за последствий мощного ливня пострадали более 28 человек.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

В городе ввели режим ЧС.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. В Ростове-на-Дону из-за последствий мощного ливня пострадали более двух десятков человек, сообщил глава города Александр Скрябин.

« "Число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28", — написал он на платформе " Макс ".

Ранее сообщалось об одном погибшем из-за непогоды. Скрябин уточнил, что всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от ростовчан. В городе ввели режим ЧС.

В субботу на Ростовскую область обрушился мощный ливень с сильным ветром. Количество поваленных деревьев уже превысило тысячу. Также пострадали автомобили и крыши домов.

Непогода вызвала отключения света минимум в 15 муниципалитетах. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение в регионе. В нескольких районах возникли проблемы с подачей воды.