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Число пострадавших от непогоды в Ростове-на-Дону выросло до 28 - РИА Новости, 26.07.2026
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14:23 26.07.2026 (обновлено: 14:54 26.07.2026)
Число пострадавших от непогоды в Ростове-на-Дону выросло до 28

Число пострадавших от непогоды жителей Ростова-на-Дону выросло до 28

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону из-за последствий мощного ливня пострадали более 28 человек.
  • Ранее сообщалось об одном погибшем.
  • В городе ввели режим ЧС.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. В Ростове-на-Дону из-за последствий мощного ливня пострадали более двух десятков человек, сообщил глава города Александр Скрябин.
«
"Число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28", — написал он на платформе "Макс".
© Фото : Александр Скрябин/MAX

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

© Фото : Александр Скрябин/MAX
1 из 3
© Фото : Александр Скрябин/MAX

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

© Фото : Александр Скрябин/MAX
2 из 3
© Фото : Александр Скрябин/MAX

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

© Фото : Александр Скрябин/MAX
3 из 3

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

© Фото : Александр Скрябин/MAX
1 из 3

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

© Фото : Александр Скрябин/MAX
2 из 3

Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону.

© Фото : Александр Скрябин/MAX
3 из 3
Ранее сообщалось об одном погибшем из-за непогоды. Скрябин уточнил, что всего в диспетчерскую службу поступило 35 тысяч обращений от ростовчан. В городе ввели режим ЧС.
В субботу на Ростовскую область обрушился мощный ливень с сильным ветром. Количество поваленных деревьев уже превысило тысячу. Также пострадали автомобили и крыши домов.
Непогода вызвала отключения света минимум в 15 муниципалитетах. Сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение в регионе. В нескольких районах возникли проблемы с подачей воды.
По данным синоптиков, плохая погода сохранится в Ростовской области и в воскресенье.
Железнодорожный семафор - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В Ростовской области задержали 89 пассажирских поездов из-за непогоды
Вчера, 09:24
 
Ростов-на-ДонуПроисшествияРостовская областьАлександр Скрябин
 
 
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