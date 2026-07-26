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Военный политолог рассказал, зачем европейские политики посещают Украину - РИА Новости, 26.07.2026
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20:46 26.07.2026
Военный политолог рассказал, зачем европейские политики посещают Украину

Перенджиев: политики ЕС посещают Украину для контроля криминальной экономики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев считает, что европейские политики посещают Украину для контроля над криминальной экономикой страны.
  • По словам эксперта, при участии и попустительстве различных западных структур активизировались незаконный оборот вооружений, торговля человеческими органами, наркотрафик и продажа детей.
  • Перенджиев подчеркнул, что европейским лидерам выгодно продолжение конфликта на Украине, так как они получают выгоду от криминальной деятельности.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Европейские политики посещают Украину не только для встреч с Владимиром Зеленским, но и для того, чтобы осуществлять контроль над ее криминальной экономикой, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.
"Мы всегда задаем вопрос: а зачем приезжают высокопоставленные политики из европейских стран в Киев? Здесь складывается вполне понятная гипотеза: они приезжают не только для встречи с Зеленским, но и для контроля - назовем это условной инспекцией - всех этих криминальных видов деятельности", - сказал Перенджиев интернет-порталу NEWS.ru.
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Политолог отметил, что речь идет о криминальной экономике. По словам эксперта, незаконный оборот вооружений начался еще до СВО, а при Зеленском "активизировалась" торговля человеческими органами. Перенджиев считает, что это происходит при участии и попустительстве различных западных структур, которые так зарабатывают. Кроме того, по его словам, с участием латиноамериканцев во время СВО на Украине активно развивался наркотрафик. Также эксперт назвал еще одно из криминальных направлений - продажу детей.
"Поэтому всем этим европейским лидерам с их огромными командами выгодно продолжение конфликта на Украине. Они кормятся на всех этих видах криминальной деятельности. Им все равно, как будет идти конфликт. Конечно, им хотелось бы, чтобы Украина побеждала и продвигалась. Но даже если Украина отступает, их это устраивает", - подчеркнул Перенджиев.
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