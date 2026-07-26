Краткий пересказ от РИА ИИ Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев считает, что европейские политики посещают Украину для контроля над криминальной экономикой страны.

По словам эксперта, при участии и попустительстве различных западных структур активизировались незаконный оборот вооружений, торговля человеческими органами, наркотрафик и продажа детей.

Перенджиев подчеркнул, что европейским лидерам выгодно продолжение конфликта на Украине, так как они получают выгоду от криминальной деятельности.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Европейские политики посещают Украину не только для встреч с Владимиром Зеленским, но и для того, чтобы осуществлять контроль над ее криминальной экономикой, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

"Мы всегда задаем вопрос: а зачем приезжают высокопоставленные политики из европейских стран в Киев ? Здесь складывается вполне понятная гипотеза: они приезжают не только для встречи с Зеленским, но и для контроля - назовем это условной инспекцией - всех этих криминальных видов деятельности", - сказал Перенджиев интернет-порталу NEWS.ru

Политолог отметил, что речь идет о криминальной экономике. По словам эксперта, незаконный оборот вооружений начался еще до СВО, а при Зеленском "активизировалась" торговля человеческими органами. Перенджиев считает, что это происходит при участии и попустительстве различных западных структур, которые так зарабатывают. Кроме того, по его словам, с участием латиноамериканцев во время СВО на Украине активно развивался наркотрафик. Также эксперт назвал еще одно из криминальных направлений - продажу детей.