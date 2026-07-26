Москвичей предупредили о дожде с грозой в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в воскресенье ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.
- Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
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"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 26 июля в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.