МЧС предупредило о дожде, ливне, грозе и ветре в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 26 июля местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду.
- Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем, а пешеходов — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в воскресенье в Москве, сообщает столичный главка МЧС России.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 26 июля в Москве местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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