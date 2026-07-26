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МЧС предупредило о дожде, ливне, грозе и ветре в Москве - РИА Новости, 26.07.2026
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07:19 26.07.2026
МЧС предупредило о дожде, ливне, грозе и ветре в Москве

МЧС: на Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень, гроза и ветер

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 26 июля местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду.
  • Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем, а пешеходов — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в воскресенье в Москве, сообщает столичный главка МЧС России.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 26 июля в Москве местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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