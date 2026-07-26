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В Ростовской области изменили время отправления девяти поездов - РИА Новости, 26.07.2026
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10:05 26.07.2026 (обновлено: 14:09 26.07.2026)
В Ростовской области изменили время отправления девяти поездов

В Ростовской области изменили время отправления 9 поездов из-за непогоды

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Поезд . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Время отправления девяти пассажирских поездов дальнего следования изменили из-за непогоды в Ростовской области.
  • Среди измененных рейсов поезда: № 503 Анапа — Уфа, № 155 Анапа — Москва, № 232 Ейск — Москва и другие.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Время отправления девяти пассажирских поездов дальнего следования изменено из-за непогоды в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области меняется время отправления с начальных станций следующих поездов", - говорится в сообщении ФПК.
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В списке поезда: № 503 Анапа – Уфа отправится со станции Анапа 26 июля не ранее 11:00 (мск) вместо 9:50 26 июля, № 155 Анапа – Москва отправится со станции Анапа 26 июля не ранее 12:00 вместо 10:05 26 июля, № 232 Ейск – Москва отправится со станции Ейск 26 июля не ранее 12:00 вместо 10:03 26 июля, № 460 Адлер – Тамбов отправится со станции Адлер 26 июля не ранее 13:30 вместо 9:30 26 июля.
Также в списке составов: № 126 Новороссийск – Москва отправится со станции Новороссийск 26 июля не ранее 16:30 вместо 14:20 26 июля, № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург отправится со станции Кисловодск 26 июля не ранее 17:00 вместо 13:49 26 июля, №38 Сириус – Нижний Новгород отправится со станции Сириус 26 июля не ранее 17:30 вместо 14:54 26 июля.
Поезд № 578 Сириус – Челябинск отправится со станции Сириус 26 июля не ранее 18:00 вместо 13:44 26 июля, № 84 Адлер – Москва отправится со станции Адлер 26 июля не ранее 18:00 вместо 14:46 26 июля.
ФПК информирует обо всех изменениях пассажиров по смс.
"Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - пишет компания.
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