Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине был связан с исламистами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Берлине в результате наезда автомобиля на толпу погиб один человек и не менее 14 пострадали.
- Подозреваемый в совершении наезда был причастен к исламистскому движению и пока остается на свободе.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине был причастен к исламистскому движению, передает агентство DPA со ссылкой на полицию.
Ранее агентство сообщало об одном погибшем и не менее 14 пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Берлине.
"Полиция установила личность подозреваемого в нападении... По данным полиции, мужчина состоял на учете в полиции и, предположительно, являлся членом берлинской исламистской среды", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
Агентство Рейтер со ссылкой на полицию уточняет, что подозреваемый все еще находится на свободе.
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