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В "Динамо" заявили о спросе на выступавших на ЧМ игроках клуба - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
12:42 26.07.2026
В "Динамо" заявили о спросе на выступавших на ЧМ игроках клуба

Пивоваров рассказал об интересе к Касересу и Чавесу после их выступления на ЧМ

© Фото : соцсети ФК "Динамо" МоскваХуан Касерес
Хуан Касерес - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : соцсети ФК "Динамо" Москва
Хуан Касерес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил об интересе других клубов к защитнику Хуану Касересу и полузащитнику Луису Чавесу.
  • Пивоваров отметил наличие интереса к нападающему Эль-Мехди Маухубу.
  • Выступавшие на чемпионате мира легионеры "Динамо" вернулись в расположение клуба накануне старта нового сезона в РПЛ.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров в разговоре с РИА Новости заявил об интересе со стороны других клубов к выступавшим на чемпионате мира защитнику Хуану Касересу и полузащитнику Луису Чавесу.
Касерес и Чавес, выступавшие за сборные Парагвая и Мексики соответственно, дошли до 1/8 финала чемпионата мира. На этой стадии парагвайцы уступили команде Франции, мексиканцы - команде Англии.
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"Естественно, спрос на Касереса и Чавеса есть. Что касается предметных предложений, не хотел бы комментировать то, что не закончилось. Но прощупывание всегда происходит", - сказал Пивоваров.
Также гендиректор "Динамо" отметил наличие интереса к нападающему Эль-Мехди Маухубу. "По Маухубу есть интерес каждое трансферное окно, но мы рассчитывали на него как на своего нападающего", - добавил собеседник агентства.
Выступавшие на чемпионате мира легионеры "Динамо" вернулись в расположение клуба накануне старта нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) и пропустили игру первого тура против самарских "Крыльев Советов" (0:0). Во втором туре "бело-голубые" 1 августа на выезде сыграют с калининградской "Балтикой".
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Гендиректор "Динамо" поделился впечатлениями от ничьей с "Крыльями Советов"
25 июля, 16:29
 
ФутболСпортПарагвайМексикаФранцияПавел ПивоваровЛуис ЧавесХуан КасересЭль-Мехди МаухубБалтикаКрылья СоветовДинамо МоскваРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
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