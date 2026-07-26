В "Динамо" заявили о спросе на выступавших на ЧМ игроках клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил об интересе других клубов к защитнику Хуану Касересу и полузащитнику Луису Чавесу.

Пивоваров отметил наличие интереса к нападающему Эль-Мехди Маухубу.

Выступавшие на чемпионате мира легионеры "Динамо" вернулись в расположение клуба накануне старта нового сезона в РПЛ.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров в разговоре с РИА Новости заявил об интересе со стороны других клубов к выступавшим на чемпионате мира защитнику Хуану Касересу и полузащитнику Луису Чавесу.

Касерес и Чавес, выступавшие за сборные Парагвая и Мексики соответственно, дошли до 1/8 финала чемпионата мира. На этой стадии парагвайцы уступили команде Франции, мексиканцы - команде Англии.

« "Естественно, спрос на Касереса и Чавеса есть. Что касается предметных предложений, не хотел бы комментировать то, что не закончилось. Но прощупывание всегда происходит", - сказал Пивоваров.

Также гендиректор "Динамо" отметил наличие интереса к нападающему Эль-Мехди Маухубу. "По Маухубу есть интерес каждое трансферное окно, но мы рассчитывали на него как на своего нападающего", - добавил собеседник агентства.