В "Динамо" заявили о спросе на выступавших на ЧМ игроках клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил об интересе других клубов к защитнику Хуану Касересу и полузащитнику Луису Чавесу.
- Пивоваров отметил наличие интереса к нападающему Эль-Мехди Маухубу.
- Выступавшие на чемпионате мира легионеры "Динамо" вернулись в расположение клуба накануне старта нового сезона в РПЛ.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров в разговоре с РИА Новости заявил об интересе со стороны других клубов к выступавшим на чемпионате мира защитнику Хуану Касересу и полузащитнику Луису Чавесу.
Касерес и Чавес, выступавшие за сборные Парагвая и Мексики соответственно, дошли до 1/8 финала чемпионата мира. На этой стадии парагвайцы уступили команде Франции, мексиканцы - команде Англии.
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"Естественно, спрос на Касереса и Чавеса есть. Что касается предметных предложений, не хотел бы комментировать то, что не закончилось. Но прощупывание всегда происходит", - сказал Пивоваров.
Также гендиректор "Динамо" отметил наличие интереса к нападающему Эль-Мехди Маухубу. "По Маухубу есть интерес каждое трансферное окно, но мы рассчитывали на него как на своего нападающего", - добавил собеседник агентства.
Выступавшие на чемпионате мира легионеры "Динамо" вернулись в расположение клуба накануне старта нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) и пропустили игру первого тура против самарских "Крыльев Советов" (0:0). Во втором туре "бело-голубые" 1 августа на выезде сыграют с калининградской "Балтикой".