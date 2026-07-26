Иран и США продолжают вести переговоры через посредников, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и США продолжают вести переговоры через страны-посредники, включая Пакистан, Оман и Катар.
- Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.
- Багаи обвинил США в нарушении ранее достигнутых договоренностей.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Иран и США продолжают вести переговоры через страны-посредники, передает агентство IRNA со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.
"Багаи подтвердил, что обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном продолжается через посредников, включая Пакистан, Оман и Катар, но подчеркнул, что диалог требует надежного фундамента, который был разрушен США", - пишет агентство, которое приводит цитаты из интервью Багаи австрийской телерадиокомпании ORF.
Багаи обвинил США в нарушении ранее достигнутых договоренностей и подчеркнул, что Иран, со своей стороны, выполнил все обязательства по обеспечению безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив.
Ранее в воскресенье американский телеканал CBS со ссылкой на неназванных региональных чиновников утверждал, что США приостановили серию ударов по Ирану, чтобы не мешать переговорам Тегерана с Оманом.
МИД Ирана заявил, что 24 и 25 июля в Тегеране прошло несколько раундов диалога между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел, обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе. По данным ведомства, Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе, однако ситуация с водным маршрутом остается неизменной.